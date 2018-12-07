З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"

Так звана"русская весна" породила цілу плеяду люмпенів, які швидко піднялися у соціальному ліфті, перетворившись із вчорашніх наркоманів, алкашів чи двоєчників-студентів на поважних у "республіках" осіб.

Життя таких людей при окупації, звісно, стало набагато комфортнішим, аніж при українській владі, оскільки до захоплення регіону окупантами вони не мали нічого, окрім безперспективного життя. У 2014-му ж Росія вливала у "ДНР" та"ЛНР" чимало грошей, то ж "депутати" та інші діячі намалювали собі неабиякі зарплати, та пересіли з дешевої горілки на нормальний коньяк. Те саме стосується й журналістів, які перейшли на роботу до окупантів.

При Україні вони отримували зовсім невеликі гроші. Та після створення "ДНР" швидко зайняли вакантні посади після виїзду спеціалістів вищого класу та почали заробляти.

Читайте також: Томос та Договір про дружбу: чому окупанти можуть вдатися до дій

Крім того, вгору пішли й справи багатьох студентів кафедри журналістики захопленого ДонНУ. Раніше вони навряд чи могли претендувати на те, що їх візьмуть на роботу за спеціальністю хоч кудись, але ж умови змінилися, то ж на всіляких "Оплот ТБ" раді були навіть взагалі "донним" спеціалістам.