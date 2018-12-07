Томос та Договір про дружбу: чому окупанти можуть вдатися до дій

До кінця року на Україну чекають кілька дипломатичних перемог, які призведуть до фіаско та стрімкого згортання впливу Москви на нашу державу.

Через це хворі люди, які сидять у Кремлі, можуть почати акт помсти, який невідомо до чого призведе.

Безглуздість дій Росії всеосяжна. Терористи, які уявляють себе володарями світу та у кожному своєму кроці бачать протидію НАТО, воліють вбивати не тисячами, а мільйонами. Для цього вони виробляють заборонені всіма договорами ракети, погрожують у разі якихось дій у відповідь одразу ж застосувати ядерну палиця та не розуміють, за що їх так ненавидять.

Що ж стосується України, то фактично всі громадяни Росії відносяться до неї, як до власної колонії, жителі якої мали нахабність повстати. Через це, за логікою руських, нас і треба знищити.

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