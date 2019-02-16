Во что превратил Луганск "русский мир": фото, которые шокируют каждого

В сети появились фото, на которых можно увидеть, как сегодня живет оккупированная часть Луганщины. Заметим, после того, как на Восток Украины пришел "русский мир", по этому региону ударили упадок городской инфраструктуры, массовая безработица, военное управление и тотальная пропаганда.

Фотографии были сделаны в Луганске зимой 2018 года.

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Фотографировать было крайне опасно – местное "МГБ" (так называемое "министерство госбезопасности") работает по принципу НКВД и отправляет каждого подозрительного "на подвал", как "украинского шпиона и диверсанта". Для того, чтобы тебя объявили диверсантом следует просто сфотографировать свалку на глазах у доносчика. В этом плане законы в "ЛНР" намного строже, чем в "ДНР" – Луганск живет беднее Донецка, и местные власти орков там намного голоднее и злее,

– пишет в своем "Живом журнале" Максим Мирович, который собственно обнародовал эти фото.



Для того, чтобы тебя объявили диверсантом, следует просто сфотографировать свалку на глазах у доносчика

Правда, по его словам, фотографировал не он, а его товарищ.

Какова жизнь в "ЛНР"

"Люди в "ЛНР"живут, в основном, по принципу "купи-продай": возят одежду из России, а также переправляют из Станицы Луганской (которая располагается на территории Украины) продукты. В Станице есть ближайшее отделение "Новой почты", поэтому туда можно что-то заказать из Украины. в принципе, весь "бизнес" в Луганске именно на этом и организован", – подчеркнул автор сообщения.

Что касается заработной платы, то ее оккупанты выплачивают в российских рублях. Средняя зарплата составляет около 5-7 тысяч рублей (75-100 долларов США или 2,5-3 тысячи гривен), дворник получает 1200 рублей в месяц (18 долларов или 500 гривен). "Хорошо" живут военные-контрактники – эти получают аж по 15 тысяч рублей (225 долларов или 7 тысяч гривен), также довольно неплохо живет вся верхушка "ЛНР" и военные из России – только они могут позволить себе ходить в супермаркеты.

Что касается рабочего персонала, то все стараются уехать на заработки в Россию или на подконтрольную Киеву территорию Украины. На оккупированной территории люди в основном работают кассирами. охранниками и грузчиками или торгуют на тех местах, что остались от прежних рынков.

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В главном городе края появилось очень много магазинов с вещами, бывшими в употреблении. Стоимость недвижимости здесь мизерна – в центре Луганска квартиру можно купить за 11 тысяч долларов (300 тысяч гривен).



Грязный и заброшенный Луганск

По словам автора, на территории недореспублики ведут тотальную антиукраинскую пропаганду, и многие в нее верят – мол, придут "укры", всех расстреляют, посадят и повесят. Правда, в последнее время пропагандистская риторика начала меняться, поскольку здесь считают, что обеспечивать их должен Киев, затем прикрываются лозунгом "мы же – Украина!". Также на местном ТВ постоянно рассказывают о том, как все хорошо, как заключаются договоры с дружественными Абхазией, Крымом и Приднестровьем, поэтому в страну вот-вот зайдет куча инвесторов.

В непризнанной "республике" процветает контрабанда – многим людям нравится среда "непризнанной территории" – туда, например, можно гонять авто из Абхазии под видом грузинских. Все сферы влияния поделены между верхушкой – кто сидит на бензине, кто магазины себе прибрал, кто рынки и т.д. В городе практически ничего не делается – вся инфраструктура разваливается и гниет. Зато появился свой "фирменный стиль" – много вывесок в сине-красно-белых тонах (вроде флага России) и в названии обязательно должно присутствовать что-то "а-ля рюс": например, кинотеатр "Украина" переименовали в кинотеатр "Русь",

– заметил Максим Мирович.

Кроме того, в Луганске много домов и заведений, вроде бывших ресторанов или техникумов, переформатированы – теперь здесь располагаются казармы "МГБ", комендатуры и других оккупационных военных организаций. В пределах города разводят коров. Комендантский час не отменен – с 23:00 на улицах могут забрать любого, но на самом деле зимой уже в 16 часов никого нет на улицах.

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На улицах Луганска уже в 16:00 никого нет

Дворы, дороги и транспорт успешной "республики

Как отмечает Максим Мирович, мусор в Луганске перестали вывозить уже достаточно давно, и дворы теперь здесь выглядят так:



Луганск превратился в мусорную столицу Донбасса

Дороги в городе не чистят и не ремонтируют вообще, поэтому среди когда-то оживленного шоссе можно увидеть вот такие ямы, заполненные талой водой.



"Русский мир" – во всей красе

Что касается транспорта, то в городе в основном остались маршрутки – они ходят без расписания: водитель может уехать, когда ему заблагорассудится. Также маршрутчики часто не доезжают до конечной.



Убитая луганская маршрутка, в которой прямо на повороте отвалилось заднее колесо

Алкоголь и магазины в "ЛНР"

Одним из популярных способов "отдыха" в луганцев является потребление алкоголя – обычно дешевого пива и контрафактной водки, ввозимой с территории России. Это позволяет абстрагироваться от действительности и не думать о том, что происходит вокруг.



Алкоголь прочно вошел в жизнь луганчан

Из-за этого в городе появилось множество так называемых "наливаек", которые открывают во многих подъездах и пустых помещениях и, судя по всему, они являются прибыльным бизнесом в "ЛНР".

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"Наливайко" в Луганске открывают везде, где это можно сделать

Что касается магазинов, то с более-менее приличных здесь работает Spar. В его ассортименте превалируют сухие супы, специи и мука. Обычные луганчане в такое заведение не ходят, зато это является прерогативой местной верхушки, которая живет как советская номенклатура.



Что можно купить в луганском элитном супермаркете

Обычный народ больше ходит в маленькие магазинчики, которые обустроили в подъездах и разного рода небольших помещениях. Работают они с 8 утра до 8 вечера.



Вот так выглядят обычные магазины в Луганске