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      Как сегодня выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецка: мрачные кадры

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      В сети обнародовали свежие снимки Киевского проспекта оккупированного Донецка. До войны по этой трассе люди ехали, в частности, в аэропорт. На опубликованных кадрах можно увидеть участок от пересечения с улицей Благовещенской до Путиловского моста и стелы "Донецк" на въезде в город со стороны Ясиноватской трассы.

      Выложила их одна из местных жительниц, пишут "Донецкие новости". Как подчеркивает ресурс, эта часть Донецка считается "мертвой".

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      Донецьк, війна, Донбас, мертва зона, аеропорт
      Когда-то по этой дороге дончане ездили в аэропорт

      "Судя по представленным кадрам, в этой части Донецка мало что изменилось после обстрелов 2014-2015 годов. Как и раньше, стоят поврежденные здания, оконные проемы забиты фанерой или же видны дыры. Здание поликлиники горбольницы № 18 не восстановили, а проезд к ней и стадиону "Монолит" перекрыли балками (до 2017 года здесь стоял блокпост)", – говорится в публикации.

      Донецьк, війна, Донбас, мертва зона, аеропорт
      Тут мало что изменилось после обстрелов 2014-2015 годов

      Что касается современного состояния проспекта, то здесь иногда появляются единичные, а на тротуарах – малое количество прохожих.

      "Общественный транспорт ходит, но с 2014 года – только до Партизанского проспекта, на остановках - или никого, или одинокие жители. Кроме того, на фоне разрухи и даже после ликвидации "главы ДНР" Александра Захарченко висят билборды с его цитатами, что "родина у нас одна – Россия". Также остается разрушенной часть Путиловского моста, взорванного "ополчением "ДНР" в январе 2015 года. Пока проезд возможен по его части, которая касается Киевского проспекта, затем следует заворачивать на объездную трассу. На дороге до стелы "Донецк, что практически не используется мирными жителями, – все та же разруха, правда "власти "ДНР" потратили средства на полное обновление стелы, написав наименование на русском языке и обозначив "республиканский" статус "города-героя"", – добавляют журналисты.


      Захарченко нет, а у города и в дальнейшем стоят билборды относительно вождя " ДНР"

      К слову, в конце сентября в сети появились фотографии, сделанные в разрушенном Донецком аэропорту имени Прокофьева.

      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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