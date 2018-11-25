18:08
25 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, сьогодні
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, сьогодні
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?

      976
      На улицах Луганска пустынно
      На улицах Луганска пустынно

      Войны оставила свой след в жизни каждого жителя оккупированных территорий. Ее холод ощутимый повсюду.

      Год назад мою школьную подругу сбила машина. На пешеходном переходе не работал светофор, а подруга шла с телефоном. За рулем была женщина, которую через какое-то время оправдали, вернув ей права. Не знаю перипетий того разбирательства, но все видели тем вечером и на следующий день кровавое пятно, которое было на месте столкновения.

      Я  не член семьи, поэтому для меня не имело значения, кто был прав в этой истории. Человека уже не вернуть, а моя подруга умерла почти сразу же, до вечера этого дня. И даже грим, нанесенный ей в морге, не сумел скрыть потерю крови и удар от столкновения.

      Семья обезумела от горя. Их дочь, жена, мать, сестра и тетя из настоящего времени сразу перешла в ранг прошлого – была самой лучшей, самой доброй, таких не бывает сейчас... Это стало сразу понятно, потому что таких, и вправду, не бывает, какой была погибшая. Сразу вспомнилось, что Бог забирает к себе тех, кто нужен ему больше, чем нам. Забирают раньше слишком хороших и добрых, о ком нельзя сказать и дурного слова.

      Читайте также: "Рана еще слишком живая": о луганской жизни, которая не повторится

      А я думаю, могло ли так быть четыре года назад, если бы не война? И было бы принято такое судебное решение при законной власти в законной стране? И у меня нет ответов на эти вопросы, потому что, вероятно, это дело случая.

      Моя приятельница за четыре последних года успела выполнить программу максимум в своей личной жизни, на которую у некоторых не хватает и целой жизни. Она развелась с мужем, с которым жила душа в душу до войны, успела выйти снова замуж, забеременеть и родить. Единственное, чего она не успела – сохранить свое здоровье во всех этих перипетиях личных коллизий.

      Бывший муж долго скандалил по поводу их общей недвижимости, которую они до войны брали в кредит. Сошлись на том, что долг и квартиру возьмет себе как откупные обиженный муж, а жена – только вещи. И здесь не совсем ясно, кто выиграл от этого странного дележа вершков и корешков – она, оставшись без долгов в несколько тысяч долларов, или муж, получив и квартиру, и невыплаченный кредит в придачу.

      Читайте также: Какими стали похороны в Луганске после оккупации

      Но история не об этом. Во время родов, новая заведующая отделением, из молодых, кто пришел к руководству после войны, не заметила осложнений у роженицы. Персонал отмахнулся от жалоб молодой женщины и вечером, и ночью. Толька на утро оказалось, что требуется срочная операция на кишечнике. На следующий день молодой женщине удалили матку и придатки. Три операции одна за другой, первой из которых было кесарево, которое не предвещало ничего плохого – все шло по плану, кроме новой заведующей, которая делала операцию сама. Последствий множество в течение года.

      Радость от материнства была скомканной, да и держать ребенка на руках мать не могла еще очень долго. Если бы не ее родители, не ясно, как молодая семья выкарабкалась бы из этой переделки, когда все разрывались между детским отделением и реанимацией, где еще месяц лежала молодая женщина.

      Снова я думаю о том, могло ли такое быть до 2014 года? И весь персонал ходил на цыпочках под палатой пациентки, боясь не новых осложнений, а судебных последствий для себя – причиной двух следующих операций была врачебная халатность.

      Скажу только одно – нет вокруг ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война. И почти у всех эти перемены не самые лучше, пусть и на такие трагические.

      Читайте также: День изоляции: в Луганске снова отключали свет

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук