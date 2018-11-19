День изоляции: в Луганске снова отключали свет

К тому, чего я боюсь в этой жизни, добавился еще один страх – отключение света. Точнее отключение электроэнергии.

Вы, вообще, задумывались когда-нибудь о том, как уютно, вот именно сейчас горит за вашей спиной светильник, который забыл выключить ребенок? Нет, конечно, потому что обычно такие вещи мы воспринимаем как пустяки, не стоящие в этой жизни почти ничего. Или уютный свет в коридоре, или мягкая подсветка на кулере, когда вы выходите в темноте выпить воды и не включаете в кухне общий свет?

В общем, вы поняли меня – текст о значении электричества в нашей жизни. Его в Луганске отключили недавно в связи с ремонтными работами уже второй раз.

Первый раз пришелся на начало октября. Это было неприятно, но терпимо – еще было тепло. И темнело не так уж рано, и светало не поздно. В общем, мы пережили это, хотя у многих вместе с отключением электричества пропала и вода – об этом тоже предупреждали из всех средств вещания.

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Несмотря на то, что мы знали о дате отключения света и готовились к ней, все равно это был стресс. День был слишком длинным, дела стопорились, и удачный досуг в этот день придумали для себя немногие – встретиться на природе, заранее условившись о времени и месте, потому что телефонная связи не работала тоже. А после на работе все обсуждали, что делали без электричества: кто-то провожал солнце, кто-то выспался, кто-то смотрел предусмотрительно закачанные фильмы. Были и те, кто не смог придумать ничего для себя. Но все надеялись, что это было в последний раз.

С 16 по 18 ноября было продолжение – новое отключение элекричества сроком более суток. А за окном минус, и обладатели автономного отопления первые почувствовали, что время для ремонтных работ выбрано не слишком удачное – квартиры остывают не так уж быстро, а частные дома превращаются в камеру охлаждения для своих жильцов.

Обладатели электрических плит в очередной раз достали с антресолей комнатные мангалы, на которых разогревали и готовили еду в 2014-2015 годах. И пережить эти ноябрьские сутки было сложнее, потому что светало поздно, а темнело рано, за окном не таял первый снег, который в этот день был особенно холодным. Хотя, конечно, свет местами был.

Объяснить природу такой выборки сами жильцы не могли – у кого-то было электричество, но не было воды, а у кого была вода, но не было света. Предусмотрительные хозяйки заранее перестирали вещи и даже успели выгладить их. Кто-то успел убрать до этого дня, приготовить обед и сделать все то, что требует работающего электричества. А кто-то просто приготовил книги и зарядил все телефоны.

Но даже у тех, у кого был дома свет, не работали средства вещания. Этот день был своего рода изоляцией от новостей и отчего-то был особенно длинным, и спать вечером в темноте не хотелось. Именно в этот день свет был нужен больше, чем всегда, потому что у кого-то именно в этот день был день рождения, а кто-то был болен, и в этом состоянии комфорт со светом куда выше, чем без него.

Хочется только надеяться, что это было в последний раз. Что все, что нужно, уже починили и переподключили. И мы снова будем привычно не замечать того уюта, который дает нам свет.

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