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      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске

      2347
      Ви бы стали спорить с таким парнем из-за сдачи?
      Ви бы стали спорить с таким парнем из-за сдачи? / Gdb.rferl.org

      Кассиры заправочных станций мне регулярно не додают сдачу. Я даже думаю, что это моя какая-то особенность провоцирует их так делать.

      Что-то типа бегущей на моем лбу строки "Я – простачок, обмануть меня не составит труда". Хотя я хорошо понимаю, что действует у них простая логика: кто на машине, тот всегда с деньгами, а кто сидит с утра до вечера за кассой, тот беден и от того имеет право чуть заработать за счет тех, кто в машине.

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      И исходя из такого простого алгоритма, я привычно остаюсь без мелочи. Я-то на машине, а они за кассой. И я понимаю, что считать сдачу в их присутствии дурной тон, а заявлять о каких-то своих правах на тот рубль-другой так вообще низость. Да они и сами ироничны, когда я начинаю считать на ладони мелочь. Смотрят на меня снисходительно. И если я молчу о том, что денег не хватает, молчат с усмешкой и они.

      Один раз я сказала: "Не достает 14 рублей". И кассир изобразил почти театральную постановку, что быть такого не может, а после, что она очень устала за день. И еще странно то, что сумма в 999 рублей 10 копеек всегда округлится в пользу тысячи. Не в меньшую, как было бы логично, а с пользой для себя. И я проверяла это многократно, сумма даже в пять копеек уже дает им право увеличивать сумму оплаты до рубля в большую сторону. Иногда я говорю:

      У меня есть 50 копеек, давайте я вам их дам, а вы мне дадите рубль.

      Говорю это, когда с меня берут 450 рублей вместо 449 рублей 30 копеек. Но кассир неумолим:

      И куда я дену после ваши 50 копеек?!

      Как будто я предлагаю ей пакость и низость. Я спросила у знакомого о том, как обстоят у него дела со сдачей на заправках, он усмехнулся: "Я просто не считаю ее!" И, правда, не по-мужски это – считать монеты при женщинах, которые только того и ждут, что ты не решишься на это. И этим он снял для себя все вопросы – все просто. Он не травмирует себя, как я, когда в очередной раз оказываюсь обманутой.

      На одной из заправок не было заправщика. И автомат не сработал – не отбился при полном баке. И бензин побежал по машине, моим ногам, туфлям, под ноги, пока я выдергивала пистолет и кричала кассиру. И мне сказали, что это моя вина – я поставила пистолет в то крайнее положение, которое не всегда срабатывает.

      Это моя вина, а не заправки. И около машины пятно бензина быстро засыпали песком, а на моих колготах были радужные бензиновые разводы и соответствующий запах. Я сказала, что я не хочу оплачивать за тот бензин, который вылился на меня, и за который с меня взяли предоплату. Но денег они не возвращают. И я снова стою по ту сторону кассы, а кассир делает вид, что не видит меня.

      Я робко говорю о том, что я не должна проверять исправность пистолета, но кассир неумолим – ничего сделать нельзя. Смешной у меня вид в моем гневном порыве восстановить справедливость. А кассиры уже отвернулись от меня, говорят о своем. Я требую жалобную книгу, пытаюсь еще раз что-то объяснить.

      А после неожиданно за выручкой приезжает хозяин. И отмахивается от меня, как от назойливой мухи:

      Налейте ей пару литров сверху.

      И ни слова извинений. Наверное, я все-таки тот простачок с бегущей строкой на лбу "Обмани меня, если можешь".

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Публікації Новини Луганська Гроші війна
      Джерело: 24 Канал
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