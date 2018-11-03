Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске

Раньше хозяйка цеха железобетонных изделий в Луганске ездила на иномарке за 100 тысяч долларов. Изделия ее производства покупали прямо из-под пресса, как горячие пирожки.

Сейчас этот цех ни жив ни мертв. Груды готовых изделий в ассортименте мокнут под дождем, ожидая своего покупателя. Думаете, нет спроса? Есть по "республике" негласный приказ – покупать все из России, поддерживая российского производителя, даже если это дороже и хуже качеством. И ее цех стоит, пытаясь работать.

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Да, они хотели бы закрыть производство при таком раскладе. Но попытавшись закрыть цех, хозяйка столкнулась с тем, что закрыть что-то в "республике" тоже невозможно. Ей неофициально сказали, что на нее повесят всех собак, если она свернет производство, потому что казне нужны отчисления и движение денег.

И ее мощный цех стоит, как умирающий, подключенный к аппарату жизнеобеспечения. Продав свою невероятную иномарку, хозяйка начала оплачивать задолженность по заработной плате. Но, знаете, если не брать в расчет продажу машины и все эти жизненные издержки со стоящим цехом с полностью укомплектованным оборудованием, есть много чего еще.

Хорошие специалисты выехали. Пропал драйв работать лучше – кому это здесь нужно, если даже такие габаритные изделия везут из России при явно худшем качеством и большей цене.

И еще целый ряд моментов – раньше ее сотрудники летали отдыхать за рубеж. Так, на Новый год, на майские, летом... Брали в кредит машины, технику, делали ремонты, покупали квартиры. После работы частенько сидели за бутылочкой и разъезжались на своих машинах по домам.

Было желание работать, стремиться к чему-то, одеваться лучше, соответствовать каким-то критериям, да и та машина за 100 тысяч американских долларов была куплена за свои заработанные деньги.

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И был драйв ездить на ней, было желание менять машины, наряды, ходить в салоны, следить за модой, молодиться. Было такое понятие как офис, когда все старались выглядеть соответственно, потому что уже с утра начинался круговорот клиентов, машин, отгрузок, предоплат, заказов, поставщиков.

А после 2014 года, когда села пыль, стало вдруг ясно, что цех находится в полнейшей глухомани. Что клиентов сюда не заманить коврижками, что дороги разбиты, что некогда красивый офис нужно оплачивать, а всем тем, кто раньше работал в нем, нужно платить заработную плату. И людей стало в разы меньше.

Убирают сами сотрудники (когда такое вообще было). И если раньше пили от радости и за дальнейшее процветание, то сейчас поминая былые дни, в которых всех летали за рубеж, а корпоративы отмечали в лучших городских ресторанах. Сейчас – нет, конечно, нет. Да и какое настроение пить-гулять, если работы нет, заказов нет, людей нет и жизни тоже нет.

Хорошо, если встретится кто-то из прежней жизни, с кем можно переброситься парой слов – помянуть былое. И хорошие ведь специалисты, хорошие фирмы были, делали хорошие изделия, которые когда-то покупали по всей Украине.

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