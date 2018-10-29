Повезет тому, чья карта ляжет лучше: об образовании в Луганске

Рядом со мной мамочки из стильных домохозяек обсуждают выбор школы будущим первоклассникам – их детям.

У обоих вид неработающих мам – светлые спортивные костюмы, кроссовки, ухоженные распущенные волосы, в руках ключи от машин.

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Этот разговор в этой же компании я слышу уже третий раз. Говорят о том, что для поступления в престижную школу ребенку нужно сдавать тесты, уметь читать, считать и написать свои имя и фамилию разборчиво. Не прописью, но разборчиво. Интересно, что остается школе, если ребенок в первом классе уже умеет все это?

И подготовительные курсы для первоклассников в школе стоят тысячу рублей, и ребенку могут отказать, если он сдаст тесты не достаточно хорошо. Мамы мандражируют. Им хочется отдать ребенка в лучшую школу "столицы", но они не уверены, что их ребенок достаточно готов для этой школы по уровню своих дошкольных знаний.

Я слушаю эти почти светские беседы и понимаю абсурдность ситуации – в городе безработица, в университетах нехватка профессорско-преподавательских кадров, учебные заведения борются за каждого учащегося и студента, не отчисляя никого до последнего, а школы по-прежнему держат марку элитных учебных заведений.

Куда идти после этой элитной школой? В вузах на состояние этого года и прошлых четырех лет брали всех. Как под гребенку с очень редкими зубьями. А здесь борьба школ, рейтинги, репетиторы до школы и во время учебы. Разговоры о том, какая школа все-таки престижнее и лучше. Мамы в белых кашемировых почти диванных костюмах спрашивают друг у друга, какая школа лучше – 20-я в самом центре "столицы" или 30-я с лингвистическим уклоном?

Для них нет денежных ограничений, для них важен престиж, некоторые знания и общий антураж. Причем в этих дебатах они противоречат сами себе – излишне требовательный учитель с затейливыми заданиями им не по нраву, а вот "пятерки" и "лафа" предпочтительнее, но хотя бы с некоторыми знаниями.

Да, с некоторой видимостью учебы, но не сверх меры. И здесь странные ножницы – репетиторство до школы, платные подготовительные курсы, но нежелание излишних требований во время учебы. Как будто основные силы ребенка будут брошены на то, чтобы поступить в выбранную школу и на этом же и закончатся. И еще откровенное желание родителей попасть в лучшую школу города, чтобы окончательно утвердиться в своем статусе городской элиты.

И очередная загадка для меня – с рождения ребенка хорошие родители его пытаются развивать. В Луганске во дворце творчества открыты детские курсы видеоблогеров. Все эти усилия направлены на развитие ребенка и выбор лучшей школы города.

А что дальше? На кого он сможет выучиться, чтобы знать что-то? Чего добьется в жизни, не выехав отсюда? Кем станет? Где найдет работу? И эта лихо закрученная с детства спираль обрывается. Потому что выбор школы самый сложный вопрос, а дальше начинается имитация всего происходящего – обучения, развития, знаний. И почти как в картах, повезет тому, чья карта ляжет лучше.

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