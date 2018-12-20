Якою сьогодні є "мертва зона" окупованого Донецька: приголомшливі кадри

У мережі оприлюднили свіжі зображення Київського проспекту окупованого Донецька. До війни цією трасою люди їхали, зокрема, в аеропорт. На опублікованих кадрах можна побачити ділянку від перетину з вулицею Благовіщенською до Путилівського мосту та стели "Донецьк" на в'їзді до міста з боку Ясинуватської траси.

Виклала їх одна із місцевих жительок, пишуть "Донецькі новини". Як підкреслює ресурс, ця частина Донецька вважається "мертвою".

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Колись цією дорогою Донеччани їздили в аеропорт

"Судячи з представлених кадрів, у цій частині Донецька мало що змінилося після обстрілів 2014-2015 років. Як і раніше, стоять пошкоджені будинки, віконні прорізи забито фанерою або ж видно дірки. Будівлю поліклініки міськлікарні № 18 не відновили, а проїзд до неї та стадіону "Моноліт" перекрили балками (до 2017 року тут стояв блокпост)", – мовиться у публікації.



Тут мало що змінилося після обстрілів 2014-2015 років

Щодо сучасного стану проспекту, то тут подеколи з’являються поодинокі, а на тротуарах – мала кількість перехожих.

"Громадський транспорт ходить, але з 2014 року – лише до Партизанського проспекту, на зупинках - або нікого, або самотні жителі. Крім того, на тлі розрухи та навіть після ліквідації "очільника ДНР" Олександра Захарченко висять білборди з його цитатами, що "батьківщина у нас одна – Росія". Також залишається зруйнованою частина Путилівського мосту, підірваного "ополченням "ДНР" у січні 2015 року. Поки проїзд є можливим по його частині, що стосується Київським проспектом, потім слід завертати на об'їзну трасу. На дорозі до стели "Донецьк, що практично не використовується мирними жителями, – все та ж розруха, щоправда "влада "ДНР" витратила кошти на повне оновлення стели, написавши найменування російською мовою та позначивши "республіканський" статус "міста-героя"", – додають журналісти.



Захарченка немає, а у міста й надалі стоять білборди щодо вождя "ДНР"

До слова, наприкінці вересня у мережі з'явилися фотографії, зроблені у зруйнованому Донецькому аеропорту імені Прокоф'єва.