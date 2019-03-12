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      Нерухомість в окупованому Луганську: хто і скільки на ній зараз заробляє

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      Окупований Луганськ
      Окупований Луганськ / Getty images

      Що відбувається з нерухомістю в окупованих районах Луганської та Донецької областей напередодні першого туру президентських виборів в Україні.

      Місцеві ріелтори анонімно розповіли про особливості ринку нерухомості окупованого Луганська на 5-му році окупації, пише LIGA.net.

      Дивіться також: Гнітюча реальність: як живеться людям в окупованих Донецьку та Луганську

      Зокрема, чимало з них рекомендують луганчанам, які звертаються з питанням продажу своїх квартир в окупованому місті, зачекати ще хоча б місяць. Тоді будуть відомі результати президентських виборів в Україні. Перший тур відбудеться 31 березня.

      За словами місцевої ріелторки, є ймовірність, що після виборів ринок нерухомості в Луганську "оживе" і ціни дещо виростуть.

      Які особливості ринку нерухомості Луганська зараз? Напередодні президентських виборів в Україні в окупованому місті помітні певні особливості. Наприклад, запрацювали так звані суди, які не працювали майже 5 років.

      Послугами цих псевдосудів користуються ті, хто хоче передати в спадок будинок чи квартиру.

      Ті, хто цікавляться купівлею нерухомості в місті одразу ставлять умову, щоб помешкання обов'язково було з меблями та технікою.

      Пусті стіни ніхто не має бажання купувати, а якщо й знайдеться такий охочий, то за порожню однокімнатну квартиру готові заплатити не більше 3 тисяч доларів.

      Ріелтор Дмитро каже, що зараз є багато таких, хто купує квартири у місті задешево, аби потім їх здавати. Такі скупники приїжджають навіть з Росії і окупованого Криму.

      Луганськ бойовики
      Окупований Луганськ//Фото: Getty images

      Ціни на квартири в Луганську

      У середньому умебльовану двокімнатну квартиру залежно від району чи поверховості будинку в окупованому місті можна придбати за 6-8 тисяч доларів США.

      Ціни на трикімнатні помешкання починаються від 9 тисяч "зелених".

      Для порівняння середня ціна метра квадратного на вторинному ринку нерухомості Харкова становила 547 доларів США за квадрат.

      Нерухомість 24 писала, що після так званих виборів ватажків бойовиків на окупованих територіях Донбасу у листопаді 2018 ціни на нерухомість там стрімко впали.

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      Теги: Новини нерухомості Новини Луганська Новини нерухомості України Війна на Донбасі Ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 Канал
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