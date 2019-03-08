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      Повернись живим

      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе

      504
      Боец Дима
      Боец Дима

      Дима родился и вырос в шахтерском городке Антрацит Луганской области. Когда россияне и их наемники стали оккупировать Донбасс, он сразу принял для себя решение: "Пойду воевать!".

      На момент начала войны Диме не было 18, так что решение защищать Украину пришлось немного отложить. Он видел, как захватывали Антрацит и, пережив ужас оккупации родного города, выехал с родителями на мирную территорию Украины.

       



      Дима окончил школу, дождался совершеннолетия и сразу пошел в военкомат. Сейчас ему 20 лет, он воюет в одной из механизированных бригад ВСУ и точно знает, что будет делать в день освобождения Антрацита.

      На таких, как Дима, держится Украина. И таким, как 20-летний боец на видео, нужна наша с вами поддержка.

      Читайте також: Как беспилотник следит за террористами на Донбассе: смотрите видео

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Війна Публікації
      Джерело: 24 Канал
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