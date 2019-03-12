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      Недвижимость в оккупированном Луганске: кто и сколько на ней сейчас зарабатывает

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      Оккупированный Луганск
      Оккупированный Луганск / Getty images

      Что происходит с недвижимостью в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей в преддверии первого тура президентских выборов в Украине.

      Местные риэлторы анонимно рассказали об особенностях рынка недвижимости оккупированного Луганска на 5-м году оккупации, пишет LIGA.net.

       Смотрите также: Удручающая реальность: как живется людям в оккупированных Донецке и Луганске

      В частности, многие из них рекомендуют луганчанам, которые обращаются с вопросом продажи своих квартир в оккупированном городе, подождать еще хотя бы месяц. Тогда будут известны результаты президентских выборов в Украине. Первый тур состоится 31 марта.

      По словам местнойго риелтора, есть вероятность, что после выборов рынок недвижимости в Луганске "оживет" и цены несколько вырастут.

      Каковы особенности рынка недвижимости Луганска сейчас? Накануне президентских выборов в Украине в оккупированном городе заметны определенные особенности. Например, заработали так называемые суды, которые не работали почти 5 лет.

      Услугами этих псевдосудов пользуются те, кто хочет передать в наследство дом или квартиру.

      Те, кто интересуются покупкой недвижимости в городе сразу ставят условие, чтобы помещение было обязательно с мебелью и техникой.

      Пустые стены никто не имеет желания покупать, а если и найдется такой желающий, то за пустую однокомнатную квартиру готовы заплатить не более 3 тысяч долларов.

      Риэлтор Дмитрий говорит, что сейчас есть много таких, кто покупает квартиры в городе по дешевке, чтобы потом их сдавать. Такие скупщики приезжают даже из России и оккупированного Крыма.

      Луганськ бойовики
      Оккупированный Луганск//Фото: Getty images

      Цены на квартиры в Луганске

      В среднем меблированную двухкомнатную квартиру в зависимости от района или этажности дома в оккупированном городе можно купить за 6-8 тысяч долларов США.

      Цены на трехкомнатные квартиры начинаются от 9 тысяч "зеленых".

      Для сравнения средняя цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Харькова составила 547 долларов США за квадрат.

      Недвижимость 24 писала, что после так называемых "выборов" главарей боевиков на оккупированных территориях Донбасса в ноябре 2018 цены на недвижимость там резко упали.

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      Теги: Цены на недвижимость Рынок недвижимости Война на Донбассе Новости недвижимости Украины Новости Луганска Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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