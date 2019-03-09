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      Угнетающая реальность: как живется людям в оккупированных Донецке и Луганске

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      Российские СМИ пытаются убедить, что на оккупированных РФ территориях – дешевая коммуналка, переполненные полки магазинов и чистые улицы. В то же время, вынужденные переселенцы на мирной Украине рассказывают о другой реальности: залпах артиллерии, комендантских часах и пустых улицах.

      В интернете множество видеороликов, авторы которых рассказывают, как хорошо живется в оккупированных Донецке и Луганске. Работа есть, заработную плату выплачивают, жизнь бурлит, уверяют блогеры.

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      Однако пустые улицы городов и очереди на блокпостах со стороны Донецка свидетельствуют о другом. Люди едут на мирную Украину, чтобы купить самое необходимое. За годы аннексии Крыма и конфликта на Донбассе в Украине появилась новая социальная категория – переселенцы. По данным Минсоцполитики, их в Украине более 1,3 миллиона.

      Вимушені переселнці
      Количество вынужденных переселенцев постоянно увеличивается

      Два года назад сделала свой выбор и студентка из Донецка, которая сейчас учится в одном из университетов столицы. Целый год Дарья училась в Донецком национальном университете на юридическом факультете.

      Рассказала, что приехала бы в Киев еще раньше. Но должна была ждать своего 18-летия, ведь несовершеннолетней сироте просто не позволили бы пересечь границу.

      Быть юристом на той территории пока просто невозможно. Мы не знаем, какое законодательство учить. Когда говорят "гражданин республики", ты очень удивляешься, потому что у нас нет ничего,
      – отметила девушка.

      Дипломы, которые получают молодые специалисты на неподконтрольных территориях, в Украине не признают, хотя молодежь из Донбасса в вузы столицы принимают охотно.

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Донецка Новости Луганска Новости Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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