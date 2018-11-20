11:44
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Как псевдовыборы на Донбассе повлияли на рынок недвижимости в оккупированном Луганске

      102 Читати новину українською
      Оккупированный Луганск: как изменились цены на недвижимость после "выборов"
      Оккупированный Луганск: как изменились цены на недвижимость после "выборов" / qha.com.ua

      После так называемых "выборов" в оккупированном Луганске в областном центре стремительно упали цены на недвижимость.

      11 ноября в оккупированных районах Донбасса прошли так называемые "выборы" главарей местных оккупантов, результаты которых были известны заранее.

      Читайте также: Куда можно поехать из Луганска? Никуда!

      Псевдовыборы ухудшили и без того плачевную ситуацию на рынке недвижимости в оккупированных городах.

      Риэлторы из Луганска на правах анонимности рассказали, какова сейчас ситуация с продажей квартир и жилых домов в оккупированном областном центре, пишет LIGA.net.

      По словам собеседника издания, так называемые "выборы" обвалили цены на недвижимость в оккупированном Луганске на 10-15%.

      На ситуацию на рынке недвижимости в оккупированных городах могут также повлиять результаты президентских и парламентских выборов в Украине.

      Не секрет, что многие ждут выборов в Украине, кто будет при власти. Может, вернемся все-таки в Украину,
      – сказал один из риэлторов.

      Он пояснил, что именно с оглядкой на выборы в Украине немало людей, которые владеют недвижимостью в оккупированных городах Донбасса, не спешат оформлять сделки по псевдодокументами непризнанных "республик".

      Читайте также: Украинцы стали чаще покупать недвижимость: данные Минюста

      "На сегодня можно оформить только здесь, украинские документы не принимаются. Это касается и доверенностей: либо местные, либо российские", – отметила риэлтор.

      Для примера она привела нынешние цены на жилье в оккупированном Луганске – трехкомнатная квартира с мебелью, "под ключ" обойдется примерно в 10-13 тысяч долларов в зависимости от района города, состояния и этажа. Однокомнатную можно купить от 4 тысяч долларов, а двухкомнатную от 7,5.

      Теги: Новости Украины Цены на недвижимость Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Новости Луганска Война на Донбассе Рынок недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      32
      "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      сегодня , 10:01 "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      Артем Овдієнко 191
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1030
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сегодня , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 158
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 ноября , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2680
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Казус Макрона: Безсмертный рассказал, кто станет новым президентом Украины
       11 октября 2017 , 11:58
      Политолог прогнозирует "взрыв" из-за лишения Власенко мандата
       6 марта 2013 , 23:58 18
      "Блок Порошенко" выдвигает в мэры регионалов и людей режима Януковича — список
       5 октября 2015 , 19:45
      Экс-звезда Шахтера официально перешел в АПЛ
       9 августа , 18:53
      Ворскла частично погасила долги перед игроками
       20 сентября , 14:24
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук