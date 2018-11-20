Как псевдовыборы на Донбассе повлияли на рынок недвижимости в оккупированном Луганске

После так называемых "выборов" в оккупированном Луганске в областном центре стремительно упали цены на недвижимость.

11 ноября в оккупированных районах Донбасса прошли так называемые "выборы" главарей местных оккупантов, результаты которых были известны заранее.

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Псевдовыборы ухудшили и без того плачевную ситуацию на рынке недвижимости в оккупированных городах.

Риэлторы из Луганска на правах анонимности рассказали, какова сейчас ситуация с продажей квартир и жилых домов в оккупированном областном центре, пишет LIGA.net.

По словам собеседника издания, так называемые "выборы" обвалили цены на недвижимость в оккупированном Луганске на 10-15%.

На ситуацию на рынке недвижимости в оккупированных городах могут также повлиять результаты президентских и парламентских выборов в Украине.

Не секрет, что многие ждут выборов в Украине, кто будет при власти. Может, вернемся все-таки в Украину,

– сказал один из риэлторов.

Он пояснил, что именно с оглядкой на выборы в Украине немало людей, которые владеют недвижимостью в оккупированных городах Донбасса, не спешат оформлять сделки по псевдодокументами непризнанных "республик".

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"На сегодня можно оформить только здесь, украинские документы не принимаются. Это касается и доверенностей: либо местные, либо российские", – отметила риэлтор.

Для примера она привела нынешние цены на жилье в оккупированном Луганске – трехкомнатная квартира с мебелью, "под ключ" обойдется примерно в 10-13 тысяч долларов в зависимости от района города, состояния и этажа. Однокомнатную можно купить от 4 тысяч долларов, а двухкомнатную от 7,5.