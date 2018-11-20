Як псевдовибори на Донбасі вплинули на ринок нерухомості в окупованому Луганську

Після так званих "виборів" в окупованому Луганську стрімко впали ціни на нерухомість в обласному центрі.

11 листопада в окупованих районах Донбасу відбулись так звані "вибори" ватажків місцевих окупантів, результати яких були відомі заздалегідь.

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Псевдовибори погіршили і без того жалюгідну ситуацію на ринку нерухомості в окупованих містах.

Ріелтори з Луганська на правах анонімності розповіли, якою є зараз ситуація з продажем квартир та житлових будинків в окупованому обласному центрі, пише LIGA.net.

За словами співрозмовника видання, так звані "вибори" обвалили ціни на нерухомість в окупованому Луганську на 10-15%.

На ситуацію на ринку нерухомості в окупованих містах можуть також вплинути результати президентських та парламентських виборів в Україні.

Не секрет, що багато хто чекає виборів в Україні, хто буде при владі. Може, повернемося все-таки в Україну,

– сказав один з ріелторів.

Він пояснив, що саме з огляду на вибори в Україні, чимало людей, які володіють нерухомістю в окупованих містах Донбасу не поспішають оформляти угоди за псевдодокументами невизнаних "республік".

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"На сьогодні можна оформити тільки тут, українські документи не приймаються. Це стосується і довіреностей: або місцеві, або російські", – зазначила ріелторка.

Для прикладу, вона навела теперішні ціни на житло в окупованому Луганську – трикімнатна квартира з меблями, "під ключ" коштуватиме приблизно 10-13 тисяч доларів залежно від району міста, стану і поверху. Однокімнатну можна купити від 4 тисяч доларів, а двокімнатну від 7,5.