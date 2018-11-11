Куда можно поехать из Луганска? Никуда!

"Ассортимент" развлечений в Луганске очень невелик, а путешествовать могут лишь единицы.

Я спросила на работе, куда можно из Луганска повезти ребенка на каникулы? Коллега, не имеющая детей-школьников, ответила довольно легкомысленно: "Да куда угодно". Но этот ответ хорош для тех, кто не имеет детей, а за жизнью в "республике" наблюдает через телеэкран. Если разбираться в вопросе более детально, то правильнее было бы ответить: "Скорее никуда".

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Ну, посудите сами. Чтобы выехать куда-то, нужно брать в запасе день пути до ближайшего аэропорта или железнодорожной станции. Можно обойтись и меньшим люфтом времени, рассчитывая на то, что очередей не будет, но даже с минимальным запасом времени дорога из "республики" выйдет 8 часов до ближайшей узловой станции с крупной развязкой транспорта.

Те, кто рассказывает, что доехал, чем придется до ближайшей к "республике" границе, перешел ее пешком, после на маршрутке доехал до города, а там уже до вокзала, чтобы сесть на поезд, лукавят.

Даже описывая эти перекладные выйдет не быстро и совсем не легко. От Луганска до России доехать 4-8 часов с учетом ожидания на границе. После пеший переход, маршрутка, автобус или такси. Можно прямым до города, но это еще дольше. Путешественник должен ехать или налегке, или ко всем издержкам путешествия относиться максимально терпеливо. Билеты желательно бы взять заранее. И прибыть на вокзал или в аэропорт тоже желательно заранее.

То есть, нужно или съездить на вокзал заранее, приобрести их по Интернету, имея карточку для расчета за билеты. И прибыть заранее это не за два часа, а как минимум за полдня на тот случай, если ожидание на российской границы затянется или случится непредвиденное с транспортом. И, конечно, добравшись до ближайшего аэропорта или ЖД вокзала можно действительно отправляться, куда душа пожелает.

Взяв пример со многих российских "звезд", можно вывезти ребенка погреться у теплого моря, или попить целебной водички на курортах, или впечатлить заморскими странами. Все это можно.

Но назад добираться с такими же издержками – самолет, автобус, маршрутка, пешком, автобус, такси... Я знаю тех, кто умудряется проводить время на дорогих киевских тренингах, кто ездит в Израиль или к теплым морям. И фиксируется, конечно, не на пешем переходе через Должанку, рассказывая о своих перемещениях.

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Знакомые, отправляясь куда-то в Чехию, полдня провели в аэропорту, приехав с таким вот запасом времени, коллега просидел почти сутки на ЖД-вокзале, рассчитав время пути тоже с запасом. Но, возможно, в новом измерении жизни, время не самая главная ценность.

Если говорить о деньгах, то такие поездки могут позволить себе очень немногие. Да, скорее единицы. При мне одна мама школьника похвалилась другой, что смогла придумать поездку для сына: конная ферма где-то в "республике". Это поездка одного дня, и она не такая уж дешевая, как может показаться.

И здесь можно поставить точку, потому что поехать куда-то далеко почти невозможно. Можно в Луганске сходить в цирк, кукольный театр или филармонию. Но это все. И даже составив все развлечения в ряд, все равно останутся свободные дни, потому что "ассортимент" развлечений в Луганске очень невелик.

А чтобы ехать куда-то, нужны деньги и документы, позволяющие такой выезд. И здесь начинается новая игра. А так, поехать можно действительно куда угодно. Было бы желание. Но по факту почти все, кроме самого желания, для большинства нереально.

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