Какие зарплаты у жителей оккупированного Донбасса и сколько платят боевикам

После того, как российские оккупационные войска зашли на территорию Донецкой и Луганской областей и захватили органы местной власти, жизнь жителей региона значительно ухудшилась. Из-за отсутствия экономики, зарплаты и пенсии людей гораздо ниже, чем нужно для проживания.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Народной правде" рассказал, что оккупанты хотели наладить на Донбассе что-то вроде экономической жизни.

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После блокады торговли с Донбассом в 2017 году пророссийские боевики отжали много собственности у государства, олигархов и частных собственников в целом. Они даже пробовали наладить весь этот бизнес, но безрезультатно. Оккупанты также не могут запустить Донецкий металлургический завод, что несколько месяцев он просто стоит.

Фактически, как таковой работы там нет, поэтому, по большому счету, и заработная плата такая – спрос намного меньше, чем предложение. Сейчас зарплата шахтеров на уровне 10 тысяч рублей (чуть более 4 тысяч гривен) в месяц, средняя заработная плата – около 5 тысяч рублей (примерно 2 тысячи гривен), а помощь пенсионерам – около 3 тысяч (примерно 1200 гривен). С российскими ценами на продукты питания – это ничего,

– отметил Гримчак.

Немного больше платят пророссийским боевикам, которые воюют в составе незаконных вооруженных формирований против Вооруженных сил Украины.

"Им там вроде платят по 15 тысяч рублей (6 тысяч гривен) в месяц, но вопрос в том, что довольно часто не выплачиваются эти средства. И уровень обеспечения, скажем, формой или боеприпасами, падает все ниже и ниже. Многие люди просто уходят, ведь безнаказанно пострелять не очень получается. Погибших даже не всегда помогают хоронить, а раненых, инвалидов в лучшем случае полечат, а в худшем – выбросят на улицу: делай что хочешь, и все", – добавил Гримчак.

Руководителями так называемых "армейских корпусов "ДНР/ЛНР" являются русские, а среди рядовых есть и местные коллаборанты, "добровольцы" и российские части, которые приезжают на так называемую ротацию. По словам замминистра, на Донбассе реально гибридные войска.

Какие силы имеет РФ на Донбассе?

На сегодня на временно оккупированных территориях Донбасса находятся 32 тысячи человек российских регулярных военных формирований. Из этого количества 11 тысяч человек являются военнослужащими РФ. Страна-агрессор усиливает свои военные части тяжелым вооружением и солдатами. Вблизи Мирного и Круглика на оккупированной территории Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в начале марта 44 танка и другую технику.