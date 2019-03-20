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      Які зарплати у жителів окупованого Донбасу та скільки платять бойовикам

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      Жителі Донбасу мають мізерні зарплати та пенсії
      Жителі Донбасу мають мізерні зарплати та пенсії / Фото з відкритих джерел

      Після того, як російські окупаційні війська зайшли на територію Донецької та Луганської областей і захопили органи місцевої влади, життя мешканців регіону значно погіршилося. Через відсутність економіки, зарплати та пенсії людей набагато нижчі, ніж потрібно для проживання.

      Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак в інтерв'ю "Народній правді" розповів, що окупанти хотіли налагодити на Донбасі щось подібне до економічного життя.

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      Після блокади торгівлі з Донбасом у 2017 році проросійські бойовики віджали багато власності в держави, олігархів і приватних власників загалом. Вони навіть пробували налагодити весь цей бізнес, але безрезультатно. Окупанти також не можуть запустити Донецький металургійний завод, що кілька місяців він просто стоїть.

      Фактично, як такої роботи там немає, тому, за великим рахунком, і заробітна плата така – попит набагато менший, ніж пропозиція. Зараз зарплата шахтарів – на рівні 10 тисяч рублів (трохи більше 4 тисяч гривень) на місяць, середня заробітна плата – близько 5 тисяч рублів (приблизно 2 тисячі гривень), а допомога пенсіонерам – близько 3 тисяч (приблизно 1200 гривень). З російськими цінами на продукти харчування – це нічого,
      – відзначив Гримчак.

      Трохи більше платять проросійським бойовикам, які воюють у складі незаконних збройних формувань проти Збройних сил України.

      "Їм там наче платять по 15 тисяч рублів (понад 6 тисяч гривень) на місяць, але питання в тому, що доволі часто не виплачуються ці кошти. І рівень забезпечення, скажімо, формою чи боєприпасами, падає все нижче й нижче. Багато людей просто йде, адже безкарно постріляти не дуже виходить. Загиблих навіть не завжди допомагають ховати, а поранених, інвалідів у кращому випадку полікують, а в гіршому – викинуть на вулицю: роби що хочеш, та й усе", – додав Гримчак.

      Керівниками так званих "армійських корпусів "ДНР/ЛНР" є росіяни, а серед рядових є і місцеві колаборанти, "добровольці" та російські частини, які приїжджають на так звану ротацію. За словами заступника міністра, на Донбасі реально гібридні війська.

      Які сили має РФ на Донбасі? На сьогодні на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебувають 32 тисячі осіб російських регулярних військових формувань. З цієї кількості 11 тисяч людей є військовослужбовцями РФ. Країна-агресор посилює свої військові частини важким озброєнням та солдатами. Поблизу Мирного й Круглика на окупованій території Луганської області спостерігачі ОБСЄ зафіксували на початку березня 44 танки та іншу техніку.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Гроші Юрій Гримчак
      Джерело: 24 Канал
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