Чи готові жителі Донбасу отримати російські паспорти: результати опитування

Окупанти на Сході України планують масову видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. На сторінках проросійських видань з'явилась інформація про те, що на окуповану територію вже завезли півмільйона бланків. Як на це реагують жителі Донбасу – читайте у матеріалі 24 каналу.

Цю новину вже тиждень ретранслюють усі ЗМІ в Росії. Вперше ж інформація з'явилася на донецькому проросійському телеграм-каналі. Автор цього посту Семен Пегов під час прямого ефіру на каналі "Росія-1" сказав, що інформація – правдива.

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За словами Пегова, частина паспортів уже прибула на територію так званої "ДНР". І першими їх отримають представники держструктур та силовики, а потім і пенсіонери. Проте офіційно підтверджень з боку російської влади наразі немає.

Як реагують мешканці Донбасу

Журналісти 24 каналу запитали на контрольно-пропускному пункті, чи готові жителі Донбасу отримати російські паспорти.

Один з опитаних сказав, що російський паспорт потрібен, адже нема куди діватись.

Подивимось, що будемо робити. Куди діватися, треба брати,

– заявив чоловік з Донбасу.

Більшість запевнили, що в них є паспорт України, а російського їм не треба.

Ні. Навіщо, якщо у нас є свій паспорт – український,

– сказав мешканець Донбасу.

Водночас жителі окупованих територій під час обговорення в інтернеті сумніваються, що РФ почне видавати паспорти. Хоча сценарій із паспортами Росія практикувала неодноразово. Так було в Абхазії та Південній Осетії.

Спрощена процедура отримання паспорта РФ

Нещодавно Кремль узагалі спростив порядок надання паспорта з двоголовим орлом. Мовляв, без зайвих бюрократичних процедур це можуть зробити ті, хто живе в країнах зі складною суспільно-політичною та економічною ситуацією. А особливо, якщо там відбуваються збройні конфлікти чи зміна політичного режиму. У законі явно натякають на Україну.

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Екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов впевнений, що хвилюватися не варто. Розмови про паспорти на Донбасі – вкид, аби вплинути на результати президентських виборів.

Це вплив на тих людей, тому що хтось із них може приїхати в Україну, проголосувати, а ще раптом не за того кандидата, якого потрібно. Тобто це такий стандартний принцип – весь час "тримати морквину перед носом" і відсувати її для того, аби людина йшла туди куди потрібно,

– пояснив Ілля Пономарьов.

Експерти прогнозують, що загалом, до завершення виборів вкидів, які стосуються окупованих територій, буде чимало. Адже Кремль використовує всі можливі способи, аби вплинути на результат перегонів.