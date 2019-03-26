20:07
26 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Загроза для Путіна – Шнуров іде в політику. Пророк сказав, що Лазарєв пабєдіт
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Чи готові жителі Донбасу отримати російські паспорти: результати опитування

      226 Читать новость на русском

      Окупанти на Сході України планують масову видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. На сторінках проросійських видань з'явилась інформація про те, що на окуповану територію вже завезли півмільйона бланків. Як на це реагують жителі Донбасу – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Цю новину вже тиждень ретранслюють усі ЗМІ в Росії. Вперше ж інформація з'явилася на донецькому проросійському телеграм-каналі. Автор цього посту Семен Пегов під час прямого ефіру на каналі "Росія-1" сказав, що інформація – правдива.

      Читайте також: Окупанти у Донецьку видаватимуть "паспорти" 14-річним дітям

      За словами Пегова, частина паспортів уже прибула на територію так званої "ДНР". І першими їх отримають представники держструктур та силовики, а потім і пенсіонери. Проте офіційно підтверджень з боку російської влади наразі немає.

      Як реагують мешканці Донбасу

      Журналісти 24 каналу запитали на контрольно-пропускному пункті, чи готові жителі Донбасу отримати російські паспорти. 

      Один з опитаних сказав, що російський паспорт потрібен, адже нема куди діватись.

      Подивимось, що будемо робити. Куди діватися, треба брати,
      – заявив чоловік з Донбасу. 

      Більшість запевнили, що в них є паспорт України, а російського їм не треба. 

      Ні. Навіщо, якщо у нас є свій паспорт – український,
      – сказав мешканець Донбасу.

      Водночас жителі окупованих територій під час обговорення в інтернеті сумніваються, що РФ почне видавати паспорти. Хоча сценарій із паспортами Росія практикувала неодноразово. Так було в Абхазії та Південній Осетії.

      Спрощена процедура отримання паспорта РФ

      Нещодавно Кремль узагалі спростив порядок надання паспорта з двоголовим орлом. Мовляв, без зайвих бюрократичних процедур це можуть зробити ті, хто живе в країнах зі складною суспільно-політичною та економічною ситуацією. А особливо, якщо там відбуваються збройні конфлікти чи зміна політичного режиму. У законі явно натякають на Україну. 

      Читайте також: Окупаційна влада Луганщини ввела трудову повинність для цивільного населення

      Екс-депутат Держдуми Російської Федерації Ілля Пономарьов впевнений, що хвилюватися не варто. Розмови про паспорти на Донбасі – вкид, аби вплинути на результати президентських виборів.

      Це вплив на тих людей, тому що хтось із них може приїхати в Україну, проголосувати, а ще раптом не за того кандидата, якого потрібно. Тобто це такий стандартний принцип – весь час "тримати морквину перед носом" і відсувати її для того, аби людина йшла туди куди потрібно,
      – пояснив Ілля Пономарьов.

      Експерти прогнозують, що загалом, до завершення виборів вкидів, які стосуються окупованих територій, буде чимало. Адже Кремль використовує всі можливі способи, аби вплинути на результат перегонів. 

      Останні новини з окупованих територій:
      blog_ava
      Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
      сьогодні
      15957
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Новини Донецька Російська пропаганда Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      сьогодні , 20:00 Доводить до краху: як влада покроково знищує антикорупційні органи
      Олександра Дрік 24
      Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      сьогодні , 19:01 Що пишуть кандидати у президенти в соцмережах і як це впливає на рейтинги
      Світлана Попова 856
      Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      сьогодні , 19:00 Відважний пес в АТО: як нині служиться легендарному військовому собаці Граду
      Євгенія Мазур 331
      Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 18:49 Фукс, Гладковський і всі-всі-всі. Схеми олігарха виявилися частиною афер в "Укроборонпромі"
      374
      Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      сьогодні , 18:30 Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович
      Дмитро Гнап 1210
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук