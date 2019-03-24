Окупанти у Донецьку видаватимуть "паспорти" 14-річним дітям

На окупованій території Донецької області "влада" видаватиме псевдопаспорти особам, які досягли 14 років.

Відповідний "указ" підписав 22 березня ватажок бойовиків Денис Пушилін, передало видання "Радіо Свобода". Він набуде чинності через 10 днів після опублікування.

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"Міністерству внутрішніх справ "ДНР" забезпечити видачу паспорта громадянина "ДНР" в першочерговому порядку громадянам, які досягли віку від 14 до 16 років", – йдеться в тексті "указу".

У "документі" також зазначено, що особа, яка хоче бути громадянином окупованих територій, зобов'язана мати "паспорт".

Окупанти замінюватимуть "паспорти" особам, яким виповнилось 20 і 45 років.

До слова, 12 березня окупаційна влада Луганської області запровадила так званий "Порядок залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони".

У розпорядженні "Ради міністрів" "ЛНР" йдеться, що окрім оборонних функцій, жителі також будуть:

• ліквідовувати наслідки застосування "противником" зброї;

• відновлювати пошкоджені або зруйновані об'єкти, включно з військовими;

• брати участь у боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями (широке поширення інфекційної хвороби тварин – 24 канал).