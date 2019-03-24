14:23
24 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Про що мріє Путін. Ідеальні пенсіонери в Росії
      Вєсті Кремля
      20:05, 23 березня
      Вєсті.UA.Жир: Куди подівся диплом Луценка. Піраміда потреб Киви
      Вєсті.UA
      18:30, 23 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Окупанти у Донецьку видаватимуть "паспорти" 14-річним дітям

      292 Читать новость на русском
      Окупанти у Донецьку 14-річним дітям видаватимуть "паспорти"
      Окупанти у Донецьку 14-річним дітям видаватимуть "паспорти" / Фото з відкритих джерел

      На окупованій території Донецької області "влада" видаватиме псевдопаспорти особам, які досягли 14 років.

      Відповідний "указ" підписав 22 березня ватажок бойовиків Денис Пушилін, передало видання "Радіо Свобода". Він набуде чинності через 10 днів після опублікування.

      Читайте також: Пусті полиці, жодного покупця: з'явилися сумні фото з супермаркету у Донецьку

      "Міністерству внутрішніх справ "ДНР" забезпечити видачу паспорта громадянина "ДНР" в першочерговому порядку громадянам, які досягли віку від 14 до 16 років", – йдеться в тексті "указу".

      У "документі" також зазначено, що особа, яка хоче бути громадянином окупованих територій, зобов'язана мати "паспорт".

      Окупанти замінюватимуть "паспорти" особам, яким виповнилось 20 і 45 років.

      До слова, 12 березня окупаційна влада Луганської області запровадила так званий "Порядок залучення громадян до виконання робіт для потреб оборони".

      У розпорядженні "Ради міністрів" "ЛНР" йдеться, що окрім оборонних функцій, жителі також будуть:
      • ліквідовувати наслідки застосування "противником" зброї;
      • відновлювати пошкоджені або зруйновані об'єкти, включно з військовими;
      брати участь у боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями (широке поширення інфекційної хвороби тварин – 24 канал).

      blog_ava
      Вигнали з партії, з роботи та кинули за ґрати: фотограф зіпсував кадр лідеру Північної Кореї
      сьогодні
      3687
      Теги: Новини України Новини Росії Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      сьогодні , 11:00 Скільки заробляв чиновник, якого ув'язнили за премію самому собі
      Тетяна Мартинюк 755
      Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      сьогодні , 08:40 Російські діячі дуже загадково помирають у США, – Le Figaro
      Світові Медіа 3884
      Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      23 березня , 19:00 Медведчук готується до поразки Порошенка на виборах
      Сергій Лещенко 5078
      Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      23 березня , 15:00 Втратить посаду чи посилить свій вплив: про долю Авакова після виборів
      Крістіна Бердинських 1334
      Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      23 березня , 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
      Альона Захарова 1149
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук