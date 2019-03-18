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      Пусті полиці, жодного покупця: з'явилися сумні фото з супермаркету у Донецьку

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      Пусті полиці супермаркету в окупованому Донецьку
      Пусті полиці супермаркету в окупованому Донецьку / Фото з Twitter

      У мережі показали сумні фото з супермаркету "Амстор", що розташований у центрі окупованого проросійськими бойовиками Донецька. У приміщенні немає жодного покупця, а полиці вражають пустотою.

      Відповідні фото опубліковано в спільноті "Хочу додому" в Twitter. На них видно, що в маркеті у ряд стоять по 3 стелажі. Перші з них пусті, без жодного товару. Далі – полиці заставлені лише частково.

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      Окрмі того, у великому супермаркеті взагалі немає покупців.

      "Донецьк. "Амстор" на цирку. Ні-ні! У нас все в порядку", – йдеться у підписі до фото.


      Супермаркет в окупованому Донбасі

      Під постом одразу з'явилися саркастичні коментарі користувачів, які не оминули увагою ситуацію з відсутністю продуктів в окупованому Донецьку.

      "Ось це попит!", "Ага! Змітають з полиць за 5 хвилин!", "По-багатому", "Попит, батенько, розмітають вмить!", "Розквіт заходу соціалізму в дії", "Назад у СРСР", "А пломбір "найсмачніший" є?", "Совок повернувся", "Чисто і красиво, а головне - "бендер" не спостерігається", "Скоро по цеглинці розберуть", "Навіть таргани з голоду вимерли", – пишуть в інтернеті.


      Безлюдний і пустий супермаркет в окупованому Донецьку

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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