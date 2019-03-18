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      Пустые полки, ни одного покупателя: появились грустные фото из супермаркета в Донецке

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      Пустые полки супермаркета в оккупированном Донецке
      Пустые полки супермаркета в оккупированном Донецке / Фото из Twitter

      В сети показали грустные фото из супермаркета "Амстор", что расположен в центре оккупированного пророссийскими боевиками Донецка. В помещении нет ни одного покупателя, а полки поражают пустотой.

      Соответствующие фото опубликованы в сообществе "Хочу домой" в Twitter. На них видно, что в маркете в ряд стоят по 3 стеллажа. Первые из них пустые, без всякого товара. Дальше – полки заставлены лишь частично.

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      Кроме того, в большом супермаркете вообще нет покупателей.

      "Донецк. "Амстор" на цирке. Нет-нет! У нас все в порядке", – говорится в подписи к фото.


      Супермаркет в окупированном Донбассе

      Под постом сразу появились саркастические комментарии пользователей, которые не обошли вниманием ситуацию с отсутствием продуктов в оккупированном Донецке.

      "Вот это спрос!", "Ага! Сметают с полок за 5 минут!", "По-богатому", "Спрос, батенька, разметают моментально!", "Расцвет запада социализма в действии", "Назад в СССР", "А пломбир "самый вкусный" есть?", "Совок вернулся", "Чисто и красиво, а главное – "бендер" не наблюдается", "Скоро по кирпичику разберут", "Даже тараканы с голоду вымерли", – пишут в интернете.


      Безлюдный и пустой супермаркет в оккупированном Донецке​

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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