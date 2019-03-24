Оккупанты в Донецке будут выдавать "паспорта" 14-летним детям

На оккупированной территории Донецкой области "власть" будет выдавать псевдопаспорта лицам, которые достигли 14 лет.

Соответствующий "указ" подписал 22 марта главарь боевиков Денис Пушилин, передало издание "Радио Свобода". Он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

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"Министерству внутренних дел "ДНР" обеспечить выдачу паспорта гражданина "ДНР" в первоочередном порядке гражданам, достигшим возраста от 14 до 16 лет", – говорится в тексте "указа".

В "документе" также указано, что лицо, желающее быть гражданином оккупированных территорий, должно иметь "паспорт".

Оккупанты будет заменять "паспорта" лицам, которым исполнилось 20 и 45 лет.

К слову, 12 марта оккупационная власть Луганской области ввела так называемый "Порядок привлечения граждан к выполнению работ для нужд обороны".

В распоряжении "Совета министров" "ЛНР" говорится, что кроме оборонительных функций, жители также будут:

• ликвидировать последствия применения "противником" оружия;

• восстанавливать поврежденные или разрушенные объекты, включая военные;

• участвовать в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями (широкое распространение инфекционной болезни животных – 24 канал).