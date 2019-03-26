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      РФ планує видавати свої закордонні паспорти на окупованих територіях, – проросійські ЗМІ

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      Проросійські ЗМІ масово поширюють інформацію про видачу документів РФ на Донбасі
      Проросійські ЗМІ масово поширюють інформацію про видачу документів РФ на Донбасі / Фото із відкритих джерел

      У так званих республіках знову вдалися до погроз видавати українцям російські документи, а саме закордонні паспорти. При чому задля видачі планують організувати спеціальні мобільні відділення на контрольно-пропускних пунктах.

      На сепаратистських каналах у Telegram розповсюджують інформацію, що процедура почнеться у квітні, зазначили у виданні "Апостроф".

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      Зокрема російський пропагандист Семен Пегов написав у своєму каналі в соцмережі, що першими закордонні паспорти РФ отримають бойовики, потім члени їхніх родин, а згодом й усі інші.

      За його словами, по закордонному російському паспорту можна буде оформити й внутрішній документ Росії, а на окуповані території вже нібито завезли відповідні бланки.

      Російська пропаганда
      Чимало російських ЗМІ також поширюють таку інформацію

      Однак, українська сторона припускає, що це – лише інформаційний викид російської пропаганди перед виборами. У цьому переконаний і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

      Адже громадянство зобов'яже Росію й до соціальних виплат людям на окупованій території, а це Росії не вигідно.

      Хто такий Пономарьов? Російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. 20 березня 2014 року під час голосування в Держдумі РФ щодо ратифікації Договору про анексію Криму виявився єдиним із 450 депутатів, хто проголосував проти. В серпні 2014 був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США. 

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Російська пропаганда ЗМІ Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія
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