РФ планує видавати свої закордонні паспорти на окупованих територіях, – проросійські ЗМІ

У так званих республіках знову вдалися до погроз видавати українцям російські документи, а саме закордонні паспорти. При чому задля видачі планують організувати спеціальні мобільні відділення на контрольно-пропускних пунктах.

На сепаратистських каналах у Telegram розповсюджують інформацію, що процедура почнеться у квітні, зазначили у виданні "Апостроф".

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Зокрема російський пропагандист Семен Пегов написав у своєму каналі в соцмережі, що першими закордонні паспорти РФ отримають бойовики, потім члени їхніх родин, а згодом й усі інші.

За його словами, по закордонному російському паспорту можна буде оформити й внутрішній документ Росії, а на окуповані території вже нібито завезли відповідні бланки.



Чимало російських ЗМІ також поширюють таку інформацію

Однак, українська сторона припускає, що це – лише інформаційний викид російської пропаганди перед виборами. У цьому переконаний і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Адже громадянство зобов'яже Росію й до соціальних виплат людям на окупованій території, а це Росії не вигідно.

Хто такий Пономарьов? Російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. 20 березня 2014 року під час голосування в Держдумі РФ щодо ратифікації Договору про анексію Криму виявився єдиним із 450 депутатів, хто проголосував проти. В серпні 2014 був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США.