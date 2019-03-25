"За вас всьо парєшалі": спростовано черговий фейк проросійських провокаторів

Останніми днями багато прикордонників отримували смс провокативного змісту. У них йдеться про нібито таємне прибуття до Києва "американського спецназу", про "Майдан 3.0", і про те, що немає сенсу служити, бо "за вас все уже порешали".

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів полковник Державної прикордонної служби України та заслужений журналіст України Олег Слободян.

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За його словами, через вибори багато бруду та маніпулятивних технологій ворог використовує на повну потужність, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та дезорієнтувати суспільство.

Державна прикордонна служба офіційно заявляє: жоден американський чи будь-який інший "спецназ" в Україну не прибував. Прикордонники – на своїх робочих місцях і спокійно виконують свої обов'язки,

– написав Слободян.

І додав: "Якщо подібні смс приходять і вам – повідомляйте до правоохоронних органів".



Приклади фейкових повідомлень із різних месенджерів

До слова, 23 березня 24 канал писав, що кіберполіція викрила хакерів, які від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розсилали поліцейським фальшиві листи із "правилами" поведінки на виборах президента України. У листах були фейкові вказівки для поліцейських щодо охорони виборчих дільниць у день голосування.