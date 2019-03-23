Російські хакери від імені Авакова розсилали поліції фейкові листи щодо виборів

Кіберполіція викрила хакерів, які від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розсилали поліцейським фальшиві листи із "правилами" поведінки на виборах президента України.

У листах були фейкові вказівки для поліцейських про охорону виборчих дільниць у день голосування, повідомили правоохоронці.

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Так, зловмисники закликали поліцейських у день виборів під час охорони громадського порядку діяти на користь одного із кандидатів у президенти. Правоохоронців також закликали приділити особливу увагу порушенням закону зі сторони членів виборчих комісій та спостерігачів від конкурента цього кандидата.

Пошту, з якої розсилали несправжні листи, створили лише 21 березня 2019 року на території Росії. Зловмисники використовували засоби анонімізації (видалення або приховування даних у мережі), щоб їх неможливо було знайти.

Це не перша спроба зі сторони Росії втрутитись у президентські вибори в Україні. Так, 21 березня стало відомо, що СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів. Її учасники поширювали сепаратистські матеріали, щоб штучно загострити суспільно-політичну ситуацію в Україні перед виборами.

Тим часом поліція вже взяла під охорону всі 199 окружних виборчих комісій в Україні. Для їхньої безпечної роботи цілодобово працюють понад 400 правоохоронців.