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      Російські хакери від імені Авакова розсилали поліції фейкові листи щодо виборів

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      З Росії українських поліцейських закликали діяти в день виборів на користь одного з кандидатів у президенти
      З Росії українських поліцейських закликали діяти в день виборів на користь одного з кандидатів у президенти / Ілюстративне фото

      Кіберполіція викрила хакерів, які від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова розсилали поліцейським фальшиві листи із "правилами" поведінки на виборах президента України.

      У листах були фейкові вказівки для поліцейських про охорону виборчих дільниць у день голосування, повідомили правоохоронці.

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      Так, зловмисники закликали поліцейських у день виборів під час охорони громадського порядку діяти на користь одного із кандидатів у президенти. Правоохоронців також закликали приділити особливу увагу порушенням закону зі сторони членів виборчих комісій та спостерігачів від конкурента цього кандидата.

      Пошту, з якої розсилали несправжні листи, створили лише 21 березня 2019 року на території Росії. Зловмисники використовували засоби анонімізації (видалення або приховування даних у мережі), щоб їх неможливо було знайти.

      Це не перша спроба зі сторони Росії втрутитись у президентські вибори в Україні. Так, 21 березня стало відомо, що СБУ викрила мережу антиукраїнських інтернет-агітаторів. Її учасники поширювали сепаратистські матеріали, щоб штучно загострити суспільно-політичну ситуацію в Україні перед виборами.

      Тим часом поліція вже взяла під охорону всі 199 окружних виборчих комісій в Україні. Для їхньої безпечної роботи цілодобово працюють понад 400 правоохоронців.

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Україна – Росія Новини Росії Порушення на виборах Поліція хакери Хакерська атака Кібербезпека Арсен Аваков Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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