Российские хакеры от имени Авакова рассылали полиции фейковые письма относительно выборов

Киберполиция разоблачила хакеров, которые от имени министра внутренних дел Арсена Авакова рассылали полицейским фальшивые письма с "правилам" поведения на выборах президента Украины.

В письмах были фейковые указания для полицейских об охране избирательных участков в день голосования, сообщили правоохранители.

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Да, злоумышленники призвали полицейских в день выборов во время охраны общественного порядка действовать в пользу одного из кандидатов в президенты. Правоохранителей также призвали уделить особое внимание нарушениям закона со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата.

Почту, с которой рассылали ложные письма, создали только 21 марта 2019 года на территории России. Злоумышленники использовали средства анонимизации (удаление или сокрытие данных в сети), чтобы их невозможно было найти.

Это не первая попытка со стороны России вмешаться в президентские выборы в Украине. Да, 21 марта стало известно, что СБУ разоблачила сеть антиукраинских интернет-агитаторов. Ее участники распространяли сепаратистские материалы, чтобы искусственно обострить общественно-политическую ситуацию в Украине перед выборами.

Тем временем полиция уже взяла под охрану все 199 окружных избирательных комиссий в Украине. Для их безопасной работы круглосуточно работают более 400 правоохранителей.