"За вас все порешали": опровергнуто очередной фейк пророссийских провокаторов

В последние дни много пограничников получали смс провокационного содержания. В них говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", о "Майдане 3.0", и о том, что нет смысла служить, потому что "за вас все уже порешали".

Об этом на своей странице в Facebook рассказал полковник Государственной пограничной службы Украины и заслуженный журналист Украины Олег Слободян.

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По его словам, из-за выборов много грязи и манипулятивных технологий враг использует на полную мощность, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и дезориентировать общество.

Государственная пограничная служба официально заявляет: ни один американский или любой другой "спецназ" в Украину не приходил. Пограничники – на своих рабочих местах и ​​спокойно выполняют свои обязанности,

– написал Слободян.

И добавил: "Если подобные смс приходят и вам – сообщайте в правоохранительные органы".

Примеры фейковых сообщений из разных мессенджеров

К слову, 23 марта 24 канал писал, что киберполиция разоблачила хакеров, что от имени министра внутренних дел Арсена Авакова рассылали полицейским фальшивые письма с "правилам" поведения на выборах президента Украины. В письмах были фейковые указания для полицейских по охране избирательных участков в день голосования.