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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Гібридна війна – інструмент, який Кремль використовує вже багато десятиліть: конкретні приклади

      60 Читать новость на русском

      Російські фейки спровокували війну на Добнасі, її досі вважають гібридною, хоч на Сході відбуваються реальні бойові дії і є справжні людські втрати.

      Все через те, що Кремль і досі запевняє світ - російських військ "там нет". Це стосується не лише України, так було і в конфліктах в Молдові, Грузії, Чечні і навіть у Фінляндії. Деякі конфлікти скінчились формуванням нових невизнаних псевдодержав. Кремль завжди дотримується одного сценарію початку конфлікту.

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      Перший крок – створення проросійської опозиції. Основне завдання перед початком бойових дій – переконати світ, що російські війська участі у конфлікті не беруть. За сприяння спецслужб, створюється маріонеткова опозиція, яка поширює сепаратистські настрої.

      днр бойовики війна на донбасі
      Росія почала справжню війну на Донбасі

      У Грузії Росія використала такий самий сценарій, як і в Криму, долучивши маргіналів з кримінальним минулим.

      Опозиції у нас різні. Є озброєна опозиція, яка хоче повалити законний, народом обраний уряд. За підбурення з центру (тобто з Москви – "24"),
      – говорив у 1991 році перший президент Грузії Звіад Гамсахурдія.

      Другий крок – назвати чинний уряд фашистським. Росія завжди використовує сильну пропаганду, звинувачуючи, так би мовити, хунту у фашизмі та русофобії.

      На українських територіях, які Кремль зараз окупував, вони поширювали міфи про "Правий сектор" та розп'ятого хлопчика.

      правий сектор хунта росія
      Своєю інформаційною політикою Росія намагається розколоти Україну

      Такий же сценарій вони відпрацювали й у Молдові. Там за підтримки російської армії створили ще одне ніким не визнане утворення – Придністровську республіку.

      На цю благодатну землю лягла тінь фашизму. Я вважаю, що колишня велика країна повинна про це знати,
      – заявляв у 1991 році командувач 14 російською армією у Молдові Олександр Лебедь.

      Після створення кишенькової опозиція, законна влада стає "антинародною". 

      Третій крок – озброєння бандитів-сепаратистів і створення так званого ополчення. Так було на Донбасі, бойовики і досі приховують, що працювали на замовлення Москви. Чеченські ж "посіпкаки" Кремля виявились більш говіркими.

      Було прийняте рішення про виділення мені засобів, зброї. Виділити мені усе, що я сказав. Прибиремо Дудаєва, прибирем усіх від влади, вимагатимемо, змусим їх прибрати,
      – запевняв керівник проросійської Тимчасової ради Чеченської республіки Умар Автурханов.

      Малочисельні бандформування почали війну: атакують урядові установи, захоплюють відділки поліції і адміністрації. Проте сили в них явно не вистачає. І їм на підтримку заходять так звані "відпускники" – російські військові підрозділи, з технікою. У листопаді 1994 року відбулася перша спроба танкового штурму Грозного й танкісти потрапили в полон.

      У 2014 році на Донеччині знайшли Псковських десантників. Володимир Путін заявив, що вони просто заблукали.

      псковські солдати війна на донбасі
      Проросійські найманці, які "заблукали" 

      Проте у 1994 році, напередодні, страшної війни у Чечні міністр оборони Росії теж казав, що це не його люди. А вже за місяць розпочався штурм Грозного – катастрофа для армії Росії.

      Повномасштабної війни між Україною і Росією, на щастя, поки немає. Бо як показує досвід Грузії, потрібен тільки привід. У 2008 році, після провокації, Росія ввела туди свої війська.

      Проте технологія гібридної війни набагато давніша. У 1939 році  була фінсько-радянська війна. Тоді теж створили маріонеткову, підконтрольну "Фінську Демократичну Республіку". Поширити її вплив на усю Фінляндію не вийшло. А СРСР за ту війну виключили з Ліги Націй, міжнародної організації, яка була попередником ООН.

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      Поки що можливість виключення агресора з Ради Безпеки ООН не розглядається. Разом з тим, Путін, як і Сталін, погрожує усьому світу глобальною війною. Тож перспективи, за аналогією, виглядають не дуже радісно. І сподіватися залишається тільки на те, що Росія все ж повторить долю СРСР – розвалиться на частини.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Чечня Молдова Новини Грузії Фінляндія Війна на Донбасі Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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