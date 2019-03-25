12:27
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести. UA. Жир: Куда делся диплом Луценко. Пирамида потребностей Киви
      Вєсті.UA
      18:34, 23 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Гибридная война – инструмент, Кремль использует уже много десятилетий: конкретные примеры

      46 Читати новину українською

      Российские фейки спровоцировали войну на Добнассе, ее до сих пор считают гибридной, хоть на Востоке происходят реальные боевые действия и есть настоящие человеческие потери.

      Все потому, что Кремль до сих пор уверяет мир – российских войск "там нет". Это касается не только Украины, так было и в конфликтах в Молдове, Грузии, Чечни и даже в Финляндии. Некоторые конфликты закончились формированием новых непризнанных псевдогосударств. Кремль всегда придерживается одного сценария начала конфликта.

      Читайте также: Вдохновит ли Путина пример Назарбаева? – Le Figaro

      Первый шаг – создание пророссийской оппозиции. Основная задача перед началом боевых действий – убедить мир, что российские войска участия в конфликте не берут. При содействии спецслужб, создается марионеточное оппозиция, которая распространяет сепаратистские настроения.

      днр бойовики війна на донбасі
      Россия начала настоящую войну на Донбассе

      В Грузии Россия использовала такой же сценарий, как и в Крыму, задействовав маргиналов с криминальным прошлым.

      Оппозиции у нас разные. Есть вооруженная оппозиция, которая хочет свергнуть законное, народом избранное правительство. По наущению из центра (то есть из Москвы – "24"),
      – говорил в 1991 году первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия.

      Второй шаг – назвать действующее правительство фашистским. Россия всегда использует сильную пропаганду, обвиняя, так сказать, хунту в фашизме и русофобии.

      На украинских территориях, которые Кремль сейчас оккупировал, они распространяли мифы о "Правом секторе" и распятом мальчике.

      правий сектор хунта росія
      Своей информационной политикой Россия пытается расколоть Украину

      Такой же сценарий они отработали и в Молдове. Там при поддержке российской армии создали еще одно никем не признано образования – Приднестровскую республику.

      На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая большая страна должна об этом знать,
      – заявлял в 1991 году командующий 14 российской армией в Молдове Александр Лебедь.

      После создания карманной оппозиция, законная власть становится "антинародной".

      Третий шаг – вооружение бандитов-сепаратистов и создание так называемого ополчения. Так было на Донбассе, боевики до сих пор скрывают, что работали по заказу Москвы. Чеченские же "приспешники" Кремля оказались более разговорчивыми.

      Было принято решение о выделении мне средств, оружия. Выделить мне все, что я потребовал. Уберем Дудаева, уборем всех от власти, будем требовать, заставит их убрать,
      – уверял руководитель пророссийского Временного совета Чеченской республики Умар Автурханов.

      Малочисленные бандформирования начали войну: атакуют правительственные учреждения, захватывают участки полиции и администрации. Однако силы у них явно не хватает. И им на поддержку заходят так называемые "отпускники" – российские военные подразделения, с техникой. В ноябре 1994 года состоялась первая попытка танкового штурма Грозного и танкисты попали в плен.

      В 2014 году в Донецкой области нашли Псковских десантников. Владимир Путин заявил, что они просто заблудились.

      псковські солдати війна на донбасі
      Пророссийские наемники, которые "заблудились"

      Однако в 1994 году, накануне страшной войны в Чечне министр обороны России тоже говорил, что это не его люди. А уже через месяц начался штурм Грозного – катастрофа для армии России.

      Полномасштабной войны между Украиной и Россией, к счастью, пока нет. Но как показывает опыт Грузии, нужен только повод. В 2008 году, после провокации, Россия ввела туда свои войска.

      Однако технология гибридной войны гораздо древнее. В 1939 году была финско-советская война. Тогда тоже создали марионеточное, подконтрольную "Финский Демократическую Республику". Распространить ее влияние на всю Финляндию не получилось. А СССР за ту войну исключили из Лиги Наций, международной организации, которая была предшественником ООН.

      Читайте также: Путин потерял связь с реальностью

      Пока возможность исключения агрессора из Совета Безопасности ООН не рассматривается. Вместе с тем, Путин, как и Сталин, угрожает всему миру глобальной войной. Поэтому перспективы, по аналогии, выглядят не очень радостно. И надеяться остается только на то, что Россия все же повторит судьбу СССР – развалится на части.

      blog_ava
      "Джавелины" Кремль уже не беспокоят – эксперт
      сегодня
      1596
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости Грузии Молдова Чечня Аннексия Крыма Война на Донбассе Финляндия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      сегодня , 12:00 Цьогоріч маршрутки можуть вбити удвічі більше людей
      Сергій Биков 123
      "Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки
      сегодня , 11:05 "Порошенківська тисяча" та абсурд правоохоронців: гучні події передвиборчої гонки
      Тетяна Острікова 238
      Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?
      сегодня , 10:04 Нарушения на выборах: кто и как покупает голоса украинцев?
      Інна Жолобович 498
      Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      сегодня , 08:41 Чи надихне Путіна приклад Назарбаєва? – Le Figaro
      Світові Медіа 844
      Люксембург – Украина: анонс матча отбора Евро-2020
      сегодня , 08:15 Люксембург – Украина: анонс матча отбора Евро-2020
      229
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      В Киеве полиция устроила облаву на ночной клуб: детали скандального инцидента
       28 октября 2017 , 17:14
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Игроки Динамо вышли на матч в футболках в поддержку Ярмоленко – фанаты тоже не остались в стороне
       28 октября 2018 , 17:54
      Барселона – Реал: лучшие мемы как реакция на фиаско мадридцев
       28 октября 2018 , 23:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук