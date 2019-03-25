Гибридная война – инструмент, Кремль использует уже много десятилетий: конкретные примеры

Российские фейки спровоцировали войну на Добнассе, ее до сих пор считают гибридной, хоть на Востоке происходят реальные боевые действия и есть настоящие человеческие потери.

Все потому, что Кремль до сих пор уверяет мир – российских войск "там нет". Это касается не только Украины, так было и в конфликтах в Молдове, Грузии, Чечни и даже в Финляндии. Некоторые конфликты закончились формированием новых непризнанных псевдогосударств. Кремль всегда придерживается одного сценария начала конфликта.

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Первый шаг – создание пророссийской оппозиции. Основная задача перед началом боевых действий – убедить мир, что российские войска участия в конфликте не берут. При содействии спецслужб, создается марионеточное оппозиция, которая распространяет сепаратистские настроения.



Россия начала настоящую войну на Донбассе

В Грузии Россия использовала такой же сценарий, как и в Крыму, задействовав маргиналов с криминальным прошлым.

Оппозиции у нас разные. Есть вооруженная оппозиция, которая хочет свергнуть законное, народом избранное правительство. По наущению из центра (то есть из Москвы – "24"),

– говорил в 1991 году первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия.

Второй шаг – назвать действующее правительство фашистским. Россия всегда использует сильную пропаганду, обвиняя, так сказать, хунту в фашизме и русофобии.

На украинских территориях, которые Кремль сейчас оккупировал, они распространяли мифы о "Правом секторе" и распятом мальчике.



Своей информационной политикой Россия пытается расколоть Украину

Такой же сценарий они отработали и в Молдове. Там при поддержке российской армии создали еще одно никем не признано образования – Приднестровскую республику.

На эту благодатную землю легла тень фашизма. Я считаю, что бывшая большая страна должна об этом знать,

– заявлял в 1991 году командующий 14 российской армией в Молдове Александр Лебедь.

После создания карманной оппозиция, законная власть становится "антинародной".

Третий шаг – вооружение бандитов-сепаратистов и создание так называемого ополчения. Так было на Донбассе, боевики до сих пор скрывают, что работали по заказу Москвы. Чеченские же "приспешники" Кремля оказались более разговорчивыми.

Было принято решение о выделении мне средств, оружия. Выделить мне все, что я потребовал. Уберем Дудаева, уборем всех от власти, будем требовать, заставит их убрать,

– уверял руководитель пророссийского Временного совета Чеченской республики Умар Автурханов.

Малочисленные бандформирования начали войну: атакуют правительственные учреждения, захватывают участки полиции и администрации. Однако силы у них явно не хватает. И им на поддержку заходят так называемые "отпускники" – российские военные подразделения, с техникой. В ноябре 1994 года состоялась первая попытка танкового штурма Грозного и танкисты попали в плен.

В 2014 году в Донецкой области нашли Псковских десантников. Владимир Путин заявил, что они просто заблудились.



Пророссийские наемники, которые "заблудились"

Однако в 1994 году, накануне страшной войны в Чечне министр обороны России тоже говорил, что это не его люди. А уже через месяц начался штурм Грозного – катастрофа для армии России.

Полномасштабной войны между Украиной и Россией, к счастью, пока нет. Но как показывает опыт Грузии, нужен только повод. В 2008 году, после провокации, Россия ввела туда свои войска.

Однако технология гибридной войны гораздо древнее. В 1939 году была финско-советская война. Тогда тоже создали марионеточное, подконтрольную "Финский Демократическую Республику". Распространить ее влияние на всю Финляндию не получилось. А СССР за ту войну исключили из Лиги Наций, международной организации, которая была предшественником ООН.

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Пока возможность исключения агрессора из Совета Безопасности ООН не рассматривается. Вместе с тем, Путин, как и Сталин, угрожает всему миру глобальной войной. Поэтому перспективы, по аналогии, выглядят не очень радостно. И надеяться остается только на то, что Россия все же повторит судьбу СССР – развалится на части.