Путин потерял связь с реальностью

На этой неделе Владимир Путин прилетел в Крым на годовщину оккупации. И там диктатор заявил о том, что украинский и российский народы никогда не ссорились. Правда, тысячи людей считают совсем иначе.

"Уверен на 100 процентов, украинцы не испытывают в России каких-либо ограничений, ни в чем, абсолютно. И в том числе, и в Крыму. Российский и украинский народы никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубокому убеждению, в ссоре не находятся", – утверждает Путин.

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Забыв о войне, тысячах смертей и десятках политзаключенных, такое заявление сделал спонсор мирового терроризма, празднуя годовщину аннексии Крыма. Правда многие, кроме Путина и людей думающих телевизором. так не считают.

Волеизъявление в Крыму

Это люди из украинского национально-культурного общества Севастополя. Иногда они собираются пообщаться на родном языке или попеть песен. Уровень свободы в оккупированном Крыму такой, что собираться приходится только дома, опасаясь правоохранителей и не поднимая острые вопросы.

Нелегко оставаться украинцем в условиях, когда в Севастополе и других городах идут процессы денационализации и глобализации,

– отметил председатель украинского национально-культурного общества Севастополя Олег Леус.



Собрание украинского национально-культурного общества Севастополя

И это лишь один из примеров. А таких – множество.

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Правозащитники называют крымчанина Олега Приходько вторым Владимиром Балухом. В его сельском дворе уже пять лет развевается украинский флаг. К крымчанину наведывались российские силовики, изъяли украинскую патриотическую и националистическую символику, а мужчина все еще продолжает утверждать, что дождется и будет получать пенсию в Украине.



Дом Приходько до обыска

Страшные русские тюрьмы

Украинские политзаключенные – это часто нелояльные к оккупанту крымчане. Их судят здесь по придуманными обвинениям и часто этапируют в российские тюрьмы, что уже является международным преступлением. Более того, ненавистным украм часто создают особенно ужасные условия содержания.

В тюрьме всегда плохо! Но если сравнивать условия содержания в украинской тюрьме и российской тюрьме, то их даже нельзя сравнивать учитывая ужасные условия, в которых Российская Федерация держит заключенных,

– отметил правозащитник Сергей Заяц.

Что говорить о военной агрессии России в Донбассе Украины, если зазомбированные до сих пор верят в "дружбу" россиян с украинцами и в безопасность крымчан после аннексии. Объединив факты с циничными словами Путина хочется повторить его же фразу на украинском во время визита в Крым: "З глузду з'їхав, чи шо?".