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      Путин потерял связь с реальностью

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      На этой неделе Владимир Путин прилетел в Крым на годовщину оккупации. И там диктатор заявил о том, что украинский и российский народы никогда не ссорились. Правда, тысячи людей считают совсем иначе.

      "Уверен на 100 процентов, украинцы не испытывают в России каких-либо ограничений, ни в чем, абсолютно. И в том числе, и в Крыму. Российский и украинский народы никогда не ссорились. И сейчас они, по моему глубокому убеждению, в ссоре не находятся", – утверждает Путин.

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      Забыв о войне, тысячах смертей и десятках политзаключенных, такое заявление сделал спонсор мирового терроризма, празднуя годовщину аннексии Крыма. Правда многие, кроме Путина и людей думающих телевизором. так не считают.

      Волеизъявление в Крыму

      Это люди из украинского национально-культурного общества Севастополя. Иногда они собираются пообщаться на родном языке или попеть песен. Уровень свободы в оккупированном Крыму такой, что собираться приходится только дома, опасаясь правоохранителей и не поднимая острые вопросы.

      Нелегко оставаться украинцем в условиях, когда в Севастополе и других городах идут процессы денационализации и глобализации,
      – отметил председатель украинского национально-культурного общества Севастополя Олег Леус.

      Збори Українського національно-культурного товариства Севастополя
      Собрание украинского национально-культурного общества Севастополя

      И это лишь один из примеров. А таких – множество.

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      Правозащитники называют крымчанина Олега Приходько вторым Владимиром Балухом. В его сельском дворе уже пять лет развевается украинский флаг. К крымчанину наведывались российские силовики, изъяли украинскую патриотическую и националистическую символику, а мужчина все еще продолжает утверждать, что дождется и будет получать пенсию в Украине.

      Будинок Приходьків
      Дом Приходько до обыска

      Страшные русские тюрьмы

      Украинские политзаключенные – это часто нелояльные к оккупанту крымчане. Их судят здесь по придуманными обвинениям и часто этапируют в российские тюрьмы, что уже является международным преступлением. Более того, ненавистным украм часто создают особенно ужасные условия содержания.

      В тюрьме всегда плохо! Но если сравнивать условия содержания в украинской тюрьме и российской тюрьме, то их даже нельзя сравнивать учитывая ужасные условия, в которых Российская Федерация держит заключенных,
      – отметил правозащитник Сергей Заяц.

      Что говорить о военной агрессии России в Донбассе Украины, если зазомбированные до сих пор верят в "дружбу" россиян с украинцами и в безопасность крымчан после аннексии. Объединив факты с циничными словами Путина хочется повторить его же фразу на украинском во время визита в Крым: "З глузду з'їхав, чи шо?".

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости политики Российская пропаганда Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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