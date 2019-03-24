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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Путін втратив зв'язок з реальністю

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      Володимир Путін прилетів в Крим на річницю окупації, 18 березня. І там диктатор заявив про те, що, український та російський народи ніколи не сварились. Щоправда, тисячі людей вважають геть інакше.

      "Упевнений на 100 відсотків, українці не відчувають в Росії якихось обмежень, ні в чому, абсолютно. І в тому числі, і в Криму. Російський і український народи ніколи не сварилися. І зараз вони, на моє глибоке переконання, у сварці не перебувають", – стверджує Путін.

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      Забувши про війну, тисячі смертей та десятки політв'язнів, таку заяву зробив спонсор світового тероризму, святкуючи річницю анексії Криму. Щоправда, окрім Путіна та людей що думають телевізором так не вважають.

      Волевиявлення в Криму

      Це люди з Українського національно-культурного товариства Севастополя. Іноді вони збираються поспілкуватись рідною мовою чи поспівати пісень. Рівень свободи на окупованому Криму такий, що збиратись доводиться лише вдома, побоюючись правоохоронців і не підіймаючи гострі питання.

      Не легко залишатись українцями в умовах, коли в Севастополі та інших містах ідуть процеси денаціоналізації та глобалізації,
      – зазначив голова Українського національно-культурного товариства Севастополя Олег Леус.

      Збори Українського національно-культурного товариства Севастополя
      Збори Українського національно-культурного товариства Севастополя

      І це лише один із прикладів. А таких – безліч. 

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      Правозахисники називають кримчанина Олега Приходька другим Володимиром Балухом. На його сільському подвір'ї вже п'ять років майорить український прапор. До кримчанина навідувалися російські силовики, які вилучили українську патріотичну та націоналістичну символіку, а чоловік все ще продовжує стверджувати, що дочекається й буде отримувати пенсію в Україні.

      Будинок Приходьків
      Будинок Приходьків до обшуку

      Страшні російські тюрми

      Українські політв'язні – це часто нелояльні до окупанта кримчани. Їх засуджують тут за придуманими звинуваченнями і часто-густо етапують у російські тюрми, що вже є міжнародним злочином. Ба більше, ненависним украм часто створюють особливо жахливі умови утримання.

      В тюрмі завжди погано! Але якщо порівнювати умови тримання в українській тюрмі та російській тюрмі, то їх навіть не можна порівнювати з огляду на жахливі умови, в яких Російська Федерація тримає ув'язнених,
      – наголосив правозахисник Сергій Заєць.

      Що говорити про військову агресію Росії на Донбасі України, якщо зазомбовані досі вірять у "дружбу" росіян з українцями та у безпеку кримчан після анексії. Об'єднавши факти з цинічними словами Путіна хочеться повторити його ж фразу українською під час візиту у Крим: "З глузду з'їхав, чи шо?".

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Російська пропаганда Володимир Путін Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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