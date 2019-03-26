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      РФ планирует выдавать свои загранпаспорта на оккупированных территориях, – пророссийские СМИ

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      Пророссийские СМИ массово распространяют информацию о выдаче документов РФ на Донбассе
      Пророссийские СМИ массово распространяют информацию о выдаче документов РФ на Донбассе / Фото из открытых источников

      В так называемых республиках снова прибегли к угрозам выдавать украинцам российские документы, а именно загранпаспорта. При чем для выдачи планируют организовать специальные мобильные отделения на контрольно-пропускных пунктах.

      На сепаратистских каналах в Telegram распространяют информацию, что процедура начнется в апреле, отметили в издании "Апостроф".

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      В частности российский пропагандист Семен Пегов написал в своем канале в соцсети, что первыми заграничные паспорта РФ получат боевики, затем члены их семей, а впоследствии и все остальные.

      По его словам, по заграничному российскому паспорту можно будет оформить и внутренний документ России, а на оккупированные территории уже якобы завезли соответствующие бланки.

      Російська пропаганда
      Многие российские СМИ также распространяют такую информацию

      Однако, украинская сторона предполагает, что это – лишь информационный вброс российской пропаганды перед выборами. В этом убежден и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

      Так как гражданство обяжет Россию и к социальным выплатам людям на оккупированной территории, а это России невыгодно.

      Кто такой Илья Пономарев? Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. 20 марта 2014 года во время голосования в Госдуме относительно ратификации Договора об аннексии Крыма оказался единственным из 450 депутатов, кто проголосовал против. В августе 2014 был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России СМИ Российская пропаганда Украина – Россия
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