РФ планирует выдавать свои загранпаспорта на оккупированных территориях, – пророссийские СМИ

В так называемых республиках снова прибегли к угрозам выдавать украинцам российские документы, а именно загранпаспорта. При чем для выдачи планируют организовать специальные мобильные отделения на контрольно-пропускных пунктах.

На сепаратистских каналах в Telegram распространяют информацию, что процедура начнется в апреле, отметили в издании "Апостроф".

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В частности российский пропагандист Семен Пегов написал в своем канале в соцсети, что первыми заграничные паспорта РФ получат боевики, затем члены их семей, а впоследствии и все остальные.

По его словам, по заграничному российскому паспорту можно будет оформить и внутренний документ России, а на оккупированные территории уже якобы завезли соответствующие бланки.



Многие российские СМИ также распространяют такую информацию

Однако, украинская сторона предполагает, что это – лишь информационный вброс российской пропаганды перед выборами. В этом убежден и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Так как гражданство обяжет Россию и к социальным выплатам людям на оккупированной территории, а это России невыгодно.

Кто такой Илья Пономарев? Российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. 20 марта 2014 года во время голосования в Госдуме относительно ратификации Договора об аннексии Крыма оказался единственным из 450 депутатов, кто проголосовал против. В августе 2014 был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США.