Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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В Кремле допустили "временное перемирие"

Песков заявил, что сейчас переговорные команды России и Украины якобы "занимаются выработкой перечня условий для временного перемирия". Других деталей представитель российского диктатора не раскрыл, но отметил, что якобы документы для обсуждения перечня условий так называемого "перемирия" якобы уже готовятся.

Также Песков заявил, что якобы работа над российским проектом так называемого "меморандума" по войне в Украине уже якобы находится на завершающей стадии. Представитель Путина отметил, что якобы "есть много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми нельзя жертвовать".

Ранее в СМИ раскрыли, какие условия выдвигает Россия для прекращения войны. Так, российский диктатор якобы потребует официального исключения членства Украины в НАТО, а также нерасширение Альянса на восток. Кроме того, Россия будет настаивать на нейтральном статусе Украины, чтобы наше государство стало внеблоковой страной.

Журналисты утверждают, что в рамках окончания войны Москва хочет отмены западных санкций, размораживания своих активов, и даже больше – "защиты русскоязычных граждан Украины".