Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова.

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У Кремлі допустили "тимчасове перемир'я"

Пєсков заявив, що наразі переговорні команди Росії та України нібито "займаються виробленням переліку умов для тимчасового перемир'я". Інших деталей речник російського диктатора не розкрив, але наголосив, що нібито документи для обговорення переліку умов так званого "перемир'я" буцімто вже готуються.

Також Пєсков заявив, що нібито робота над російським проєктом так званого "меморандуму" щодо війни в Україні вже нібито перебуває на завершальній стадії. Речник Путіна наголосив, що буцімто "є багато нюансів у процесі українського врегулювання, якими не можна жертвувати".

Раніше у ЗМІ розкрили, які умови висуває Росія для припинення війни. Так, російський диктатор нібито вимагатиме офіційного виключення членства України в НАТО, а також нерозширення Альянсу на схід. Крім того, Росія наполягатиме на нейтральному статусі України, аби наша держава стала позаблоковою країною.

Журналісти стверджують, що в рамках закінчення війни Москва хоче скасування західних санкцій, розмороження своїх активів, й ба більше – "захисту російськомовних громадян України".