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      Как Кремль использует Крым для вмешательства в президентские выборы

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      Кремль готовит схему "голосования" жителей оккупированного Крыма, – разведка
      Кремль готовит схему "голосования" жителей оккупированного Крыма, – разведка / Фото из открытых источников

      Российские спецслужбы приготовили еще одну схему для влияния на выборы Президента Украины – на этот раз с оккупированным Крымом.

      Жители захваченного полуострова "будут голосовать" за нужных стране-агрессору кандидатов, говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки.

      Читайте также: Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями

      Сейчас украинские спецслужбы фиксируют устойчивую тенденцию к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для голосования на президентских выборах.

      Официальная цель пребывания большинства граждан – посещение родных. Однако на самом деле они регистрируются на избирательных участках.

      В разведке отмечают, что оккупанты прорабатывают возможность применения в оккупированном Крыму противоправных схем. Они будут пытаться скупить и вывезти на материковую Украину документы украинского образца, удостоверяющие личность. Их якобы выдали жителям Крыма до марта 2014 года.


      Как будут проходить выборы президента Украины

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      Отметим, представители России участвовать в украинских президентских выборах не будут. Об этом, в частности, заявил глава МИД Павел Климкин 9 января. Как отметил дипломат, Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей, поскольку это страна-агрессор.

      Что известно о президентских выборах 2019 года? На этот раз президента в Украине будут выбирать в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список всех кандидатов.

      Сами же выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты появятся до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет проведен второй тур, который запланирован на 21 апреля.

      Окончательный вариант избирательного бюллетеня будет содержать 39 фамилий. Со всеми кандидатами в президенты Вы можете ознакомиться по этой ссылке. Ранее ЦИК отказала 47 лицам в регистрации кандидатом в президенты.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма
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