17:28
27 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Орейро збуватиме наркотики у Росії. Божевільні ідеї Рогозіна
      Вєсті Кремля
      20:27, 26 березня
      Вєсті.UA: Порошенко відрікся від свого кума. Прозріння Вілкула
      Вєсті.UA
      19:52, 26 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Як Кремль використає Крим для втручання у президентські вибори

      426 Читать новость на русском
      Кремль готує схему "голосування" жителів окупованого Криму, – розвідка
      Кремль готує схему "голосування" жителів окупованого Криму, – розвідка / Фото з відкритих джерел

      Російські спецслужби приготували ще одну схему для впливу на вибори Президента України – цього разу із окупованим Кримом.

      Жителі захопленого півострова "голосуватимуть" за потрібних країні-агресору кандидатів, йдеться у повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки.

      Читайте також: Рейтинги кандидатів: як маніпулюють виборцями

      Наразі українські спецслужби фіксують стійку тенденцію до збільшення кількості осіб, що перетинають лінію розмежування в бік України для голосування на президентських виборах.

      Офіційна мета перебування більшості громадян – відвідини рідних. Однак насправді вони реєструються на виборчих дільницях.

      У розвідці наголошують, що окупанти опрацьовують можливість застосування в окупованому Криму протиправних схем. Вони намагатимуться скупити та вивезти на материкову Україну документи українського зразка, які посвідчують особу. Їх нібито видали жителям Криму до березня 2014 року.


      Як відбуватимуться вибори президента України

      Читайте також: Президентські вибори-2019: скільки виборців тимчасово змінили місце голосування

      Зазначимо, представники Росії участі в українських президентських виборах не братимуть. Про це, зокрема, заявив очільник МЗС Павло Клімкін 9 січня. Як зауважив дипломат, Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів, оскільки це країна-агресор.

      Що відомо про президентські вибори 2019 року?Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.

      Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.

      Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.

      blog_ava
      З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах українською мовою
      сьогодні
      209893
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      сьогодні , 17:00 Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      Дмитро Снєгирьов 62
      Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      сьогодні , 16:41 Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      201043
      Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника
      сьогодні , 16:30 Політична гра Луценка: наклеп на посла США та розслідування справи Ситника
      Сергій Лещенко 154
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сьогодні , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 1044
      Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
      сьогодні , 14:02 Мені погрожували, що якщо я зміню країну – дадуть три роки дискваліфікації, – Павло Коростильов
      Станіслав Безушко 528
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук