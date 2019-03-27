Як Кремль використає Крим для втручання у президентські вибори

Російські спецслужби приготували ще одну схему для впливу на вибори Президента України – цього разу із окупованим Кримом.

Жителі захопленого півострова "голосуватимуть" за потрібних країні-агресору кандидатів, йдеться у повідомленні на сайті Служби зовнішньої розвідки.

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Наразі українські спецслужби фіксують стійку тенденцію до збільшення кількості осіб, що перетинають лінію розмежування в бік України для голосування на президентських виборах.

Офіційна мета перебування більшості громадян – відвідини рідних. Однак насправді вони реєструються на виборчих дільницях.

У розвідці наголошують, що окупанти опрацьовують можливість застосування в окупованому Криму протиправних схем. Вони намагатимуться скупити та вивезти на материкову Україну документи українського зразка, які посвідчують особу. Їх нібито видали жителям Криму до березня 2014 року.



Як відбуватимуться вибори президента України

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Зазначимо, представники Росії участі в українських президентських виборах не братимуть. Про це, зокрема, заявив очільник МЗС Павло Клімкін 9 січня. Як зауважив дипломат, Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів , оскільки це країна-агресор.

Що відомо про президентські вибори 2019 року?Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.



Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.



Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.