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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Президентські вибори-2019: скільки виборців тимчасово змінили місце голосування

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      Понад 315 тисяч українців змінили місце голосування на виборах
      Понад 315 тисяч українців змінили місце голосування на виборах / Фото з відкритих джерел

      Очільниця ЦВК Тетяна Сліпачук повідомила, що в період з 2 січня по 25 березня правом тимчасово змінити місце голосування на президентських виборах скористались 315 725 українців.

      За її словами, найбільша кількість заяв надійшла від жителів Донецької та Луганської областей. Загалом їх нарахували 63 869 і 28 834 відповідно.

      Читайте також: Президентські вибори-2019: в яких країнах голосуватиме найбільше українців

      За останній тиждень було подано більше 210 тисяч заяв про тимчасову зміну місця голосування, в той час як за попередні майже три місяці – близько 100 тисяч,
      – зазначила голова ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

      Сліпачук наголосила, що на сайті Державного реєстру виборців на запит щодо наявності виборця додано інформацію щодо тимчасової зміни місця голосування. Також там вказані номер та адреса виборчої дільниці, до списку якої включено виборця.

      Важливо! Тимчасово змінити місце голосування можна було до 25 березня. Надалі це можна буде зробити лише через суд. Самі ж вибори Президента відбудуться 31 березня.

      Варто зауважити, що посвідчення про тимчасову зміну місця голосування діє одноразово. Тому, якщо буде призначений другий тур президентських виборів і відбуватиметься повторне голосування, для тимчасової зміни місця голосування таку саму процедуру доведеться пройти ще раз.


      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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