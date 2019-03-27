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      Президентские выборы-2019: сколько избирателей временно изменили место голосования

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      Более 315 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах
      Более 315 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах / Фото из открытых источников

      Руководительница ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что в период с 2 января по 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

      По ее словам, наибольшее количество заявлений поступило от жителей Донецкой и Луганской областей. Всего их насчитали 63 869 и 28 834 соответственно.

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      За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца – около 100 тысяч,
      – отметила председатель ЦИК на своей странице в Facebook.

      Слипачук подчеркнула, что на сайте Государственного реестра избирателей на запрос о наличии избирателя добавлена ​​информация о временной смене места голосования. Также там указаны номер и адрес избирательного участка, в список которой включены избиратели.

      Важно! Временно изменить место голосования можно было до 25 марта. В дальнейшем это можно будет сделать только через суд. Сами же выборы президента состоятся 31 марта.

      Стоит заметить, что удостоверение о временном изменении места голосования действует однократно. Поэтому, если будет назначен второй тур президентских выборов и будет происходить повторное голосование, для временного изменения места голосования такую ​​же процедуру придется пройти еще раз.


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      Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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