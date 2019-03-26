Президентські вибори-2019: в яких країнах голосуватиме найбільше українців

Українці, що живуть за кордоном, зможуть проголосувати на виборах президента України у 72 країнах світу. Найбільші за кількість виборців закордонні виборчі дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Молдові.

Центральна виборча комісія вже передала бюлетені для голосування виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Загалом українці зможуть голосувати на 101 виборчій дільниці у 72 країнах. На ці дільниці ЦВК передала понад 420 тисяч бюлетенів.

Є досить великі виборчі дільниці. Наприклад, у Німеччині, у США, у республіці Молдова. Це дійсно значні за кількістю виборців виборчі дільниці,

– зауважила очільниця ЦВК.

Усі бюлетені від ЦВК вантажівка відвезла до Міністерства закордонних справ. Звідти їх будуть вивозити за кордон трьома видами доставки: за допомогою служби кур’єрів, частину заберуть співробітники посольств з Києва, решту відправлять дипломатичною поштою.

Голова ЦВК додала, що 25 березня був останнім днем подачі заяв для тимчасової зміни місця голосування. Тому не виключено, що потрібно буде ще досилати бюлетені у ці країни.

Як проголосувати громадянам України за кордоном?– бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка розташовується на території відповідної іноземної держави;

– особисто прибути на Вашу закордонну виборчу дільницю у день голосування;

– мати з собою документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці – це можуть бути закордонний паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт України, або ж службовий паспорт України.



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