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      Президентські вибори-2019: в яких країнах голосуватиме найбільше українців

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      ЦВК назвала найбільші виборчі дільниці за кордоном
      ЦВК назвала найбільші виборчі дільниці за кордоном / Фото 24 каналу

      Українці, що живуть за кордоном, зможуть проголосувати на виборах президента України у 72 країнах світу. Найбільші за кількість виборців закордонні виборчі дільниці розташовані у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Молдові.

      Центральна виборча комісія вже передала бюлетені для голосування виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць, повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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      Загалом українці зможуть голосувати на 101 виборчій дільниці у 72 країнах. На ці дільниці ЦВК передала понад 420 тисяч бюлетенів.

      Є досить великі виборчі дільниці. Наприклад, у Німеччині, у США, у республіці Молдова. Це дійсно значні за кількістю виборців виборчі дільниці,
      – зауважила очільниця ЦВК.

      Усі бюлетені від ЦВК вантажівка відвезла до Міністерства закордонних справ. Звідти їх будуть вивозити за кордон трьома видами доставки: за допомогою служби кур’єрів, частину заберуть співробітники посольств з Києва, решту відправлять дипломатичною поштою.

      Голова ЦВК додала, що 25 березня був останнім днем подачі заяв для тимчасової зміни місця голосування. Тому не виключено, що потрібно буде ще досилати бюлетені у ці країни.

      Як проголосувати громадянам України за кордоном?– бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, яка розташовується на території відповідної іноземної держави;
      – особисто прибути на Вашу закордонну виборчу дільницю у день голосування;
      – мати з собою документ, що підтверджує громадянство України та є підставою для отримання виборчого бюлетеня на закордонній виборчій дільниці – це можуть бути закордонний паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт України, або ж службовий паспорт України.


      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Президентські вибори 2019 Молдова ЦВК
      Джерело: 24 канал
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