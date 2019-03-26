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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Серйозно змінити рейтинги кандидатів у президенти може тільки один фактор, – політолог

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      Що може кардинально вплинути на вибір українців?
      Що може кардинально вплинути на вибір українців? / Фото з відкритих джерел

      Кандидати в президенти не можуть запропонувати щось таке, що кардинально вплине підтримку виборців. Суттєво вплинути на ситуацію може тільки один фактор – якщо щось трапиться з головними кандидатами в фізичному плані.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: На фініші: що може кардинально вплинути на рейтинги кандидатів у президенти?

      За словами Фесенка, компромату в останні дні кампанії буде достатньо. Це може вплинути на рейтинги, в першу чергу, Порошенка і Тимошенко. Але у них стійкий виборець. Хоча, нагадує політолог, корупційний скандал з "Укроборонпромом" трохи знизив рейтинг Порошенка. На Зеленського навряд чи. Швидше, проти нього компромат приберігають на другий тур.

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      Як розповідає політолог, можливий варіант вибухового голосування за одного з кандидатів, як було з ВО "Свобода" на парламентських виборах 2012 року. Але особливо загальну розстановку сил це не змінить, хіба підвищить шанси одного з кандидатів.

      Боротьба за друге місце буде дуже напруженою між Порошенком і Тимошенко. Кардинально змінити розстановку сил може тільки одне: якщо щось фізично трапиться з одним з фаворитів. Але сценарій, що хтось з другої трійки або тих, хто на 6-7 місці, опиниться у другому турі, малоймовірний,
      – наголошує Володимир Фесенко.

      При цьому, на думку Володимира Фесенка, соціальні виплати Порошенка, так звана "Петіна тисяча" 2 мільйонам пенсіонерам і роздача матеріальної допомоги місцевою владою, збільшили рівень популярності. Але, зауважує експерт, треба дивитися. Дані соцопитувань різняться, оскільки це пов'язано з вибіркою. Тобто і рівень соціологічної похибки може бути меншим або більшим.

      Також, вважає експерт, Путін зараз не втручатиметься. Він робить ставки на парламентські вибори. Юрію Бойку, який поїхав з Медведчуком до Москви на зустріч з російським прем’єром Медведєвим, Кремль підіграв.

      Які дані останніх соцопитувань? Соціологічна оприлюднила результати опитування серед громадян України. За результатами опитування, проведеного на початку березня 2019 року, групою "Рейтинг", лідером президентського рейтингу станом на кінець другого тижня березня залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.

      Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 14-22 березня 2019 року, показує трохи інші результати. Зеленський збільшив відрив від другого місця. За нього готові віддати свої голоси 32,1% українців. А на друге місце вийшов Петро Порошенко – 17,1%. Юлія Тимошенко спустилася на третє з показником 12,5%. Замикають п’ятірку лідер від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (10,4%) та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко (6,9%).

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Володимир Зеленський Юрій Бойко
      Джерело: 24 канал
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