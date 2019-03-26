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      Серьезно изменить рейтинги кандидатов в президенты может только один фактор, – политолог

      673 Читати новину українською
      Что может кардинально повлиять на выбор украинцев?
      Что может кардинально повлиять на выбор украинцев? / Фото из открытых источников

      Кандидаты в президенты не могут предложить что-то такое, что кардинально повлияет на поддержку избирателей. Существенно повлиять на ситуацию может только один фактор – если что-то случится с главными кандидатами в физическом плане.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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      По словам Фесенко, компромата в последние дни кампании будет достаточно. Это может повлиять на рейтинги, в первую очередь, Порошенко и Тимошенко. Но у них стойкий избиратель. Хотя, напоминает политолог, коррупционный скандал с "Укроборонпромом" немного снизил рейтинг Порошенко. На Зеленского вряд ли. Скорее, против него компромат приберегают на второй тур.

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      Как рассказывает политолог, возможен вариант взрывного голосования за одного из кандидатов, как было с ВО "Свобода" на парламентских выборах 2012 года. Но особенно общую расстановку сил это не изменит, разве повысит шансы одного из кандидатов.

      Борьба за второе место будет очень напряженной между Порошенко и Тимошенко. Кардинально изменить расстановку сил может только одно: если что-то физически случится с одним из фаворитов. Но сценарий, что кто-то из второй тройки или тех, кто на 6-7 месте, окажется во втором туре, маловероятен,
      – отмечает Владимир Фесенко.

      При этом, по мнению Владимира Фесенко, социальные выплаты Порошенко, так называемая "Петина тысяча" 2 миллионам пенсионерам и раздача материальной помощи местной властью, увеличили уровень популярности. Но, замечает эксперт, надо смотреть. Данные соцопросов разнятся, поскольку это связано с выборкой. То есть и уровень социологической погрешности может быть меньше или больше.

      Также, считает эксперт, Путин сейчас не будет вмешиваться. Он делает ставки на парламентские выборы. Юрию Бойко, который поехал с Медведчуком в Москву на встречу с российским премьером Медведевым, Кремль подыграл.

      Каковы данные последних соцопросов? Социологи обнародовали результаты опроса среди граждан Украины. По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года группой "Рейтинг", лидером президентского рейтинга по состоянию на конец второй недели марта остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2%, и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.

      Опрос Киевского международного института социологии, проведенный 14-22 марта 2019 года, показывает немного другие результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,4%) и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Юрий Бойко
      Источник: 24 канал
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