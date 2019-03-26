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      Президентские выборы-2019: в каких странах будет голосовать больше всего украинцев

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      ЦИК назвала крупнейшие избирательные участки за рубежом
      ЦИК назвала крупнейшие избирательные участки за рубежом / Фото 24 канала

      Украинцы, которые живут за границей, смогут проголосовать на выборах президента Украины в 72 странах мира. Крупнейшие по количеству избирателей зарубежные избирательные участки расположены в Соединенных Штатах Америки, Германии и Молдове.

      Центральная избирательная комиссия уже передала бюллетени для голосования избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков, сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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      В целом украинцы смогут голосовать на 101 избирательном участке в 72 странах. На эти участки ЦИК передала более 420 тысяч бюллетеней.

      Есть достаточно большие участки. Например, в Германии, в США, в республике Молдова. Это действительно значительные по количеству избирателей избирательные участки,
      – отметила глава ЦИК.

      Все бюллетени от ЦИК грузовик отвез в Министерство иностранных дел. Оттуда их будут вывозить за границу тремя видами доставки: с помощью службы курьеров, часть заберут сотрудники посольств из Киева, остальные отправят дипломатической почтой.

      Глава ЦИК добавила, что 25 марта был последним днем подачи заявлений для временного изменения места голосования. Поэтому не исключено, что нужно будет еще досылать бюллетени в эти страны.

      Как проголосовать гражданам Украины за границей? – быть включенным в список избирателей на заграничном избирательном участке, который располагается на территории соответствующего иностранного государства;
      лично прибыть на ваш заграничный избирательный участок в день голосования;
      – иметь с собой документ, который подтверждает гражданство Украины и является основанием для получения избирательного бюллетеня на заграничном избирательном участке – это могут быть заграничный паспорт гражданина Украины, дипломатический паспорт Украины, или же служебный паспорт Украины.


      Как будут проходить выборы президента Украины

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Выборы Президента 2019 ЦИК Молдова
      Источник: 24 канал
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