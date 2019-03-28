22:34
28 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, сьогодні
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, сьогодні
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Якщо Росія захопить Україну, вона вирішить багато питань, – журналіст

      1154 Читать новость на русском
      Росіяни бачать врегулювання конфлікту з Україною, власне методом її ліквідації, – Цимбалюк
      Росіяни бачать врегулювання конфлікту з Україною, власне методом її ліквідації, – Цимбалюк / Фото з відкритих джерел

      Немає країни – немає проблеми є власне російською логікою. Тому Кремль і хоче захопити Україну, аби вирішити багато питань щодо України, зокрема врегулювання конфлікту з нею. А у країні-агресорі це бачать лише методом її ліквідації.

      Як вважає український журналіст Роман Цимбалюк, на виборах президента 2019 року слід буде обрати тут людину, яка гідно зможе відповісти на питання, як забезпечити безпеку країни.

      Читайте також: Крим і Придністров'я: якими методами Росія нав'язує свою ідеологію

      За його словами, в Україні є дуже багато громадян, що втомилися від війни та хочуть миру, однак та війна їх жодним чином не торкається.

      "Згідно з соцдослідженнями, питання війни та миру з Росією займає ключову позицію, включно з бідністю та корупцією. Якщо не буде безпеки, то, як результат, російська експансія триватиме, і не буде держави України. Відтак, питання боротьби з бідністю та корупцією просто зникнуть", – переконує представник ЗМІ.

      Водночас він підкреслив, немає країни – немає проблеми є власне російською логікою.

      Якщо вони захоплять повністю Україну, то вирішать багато питань. Передусім вони позбавляться проблем і докорів сумління. Російська еліта прекрасно розуміє, які злочини вона скоює проти України. Але росіяни бачать врегулювання конфлікту з Україною, власне методом її ліквідації,
      – підсумував Цимбалюк.

      Нещодавно з’явилася інформація, що окупаційна влада на Сході України планує масову видачу російських паспортів жителям непідконтрольних Києву територій Донбасу. За даними російських ЗМІ, для цього вже завезли туди півмільйона бланків.

      Крім того, підливає олії у вогонь і те, що Кремль дуже часто влаштовує військові навчання на ще одній окупованій території, а саме в Криму. 

      як розгортаються взаємини україни та росії:
      blog_ava
      Коломойський загримів у "Чистилище"
      сьогодні
      3461
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Система наносить удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      сьогодні , 22:00 Система наносить удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 897
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      сьогодні , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 1159
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      сьогодні , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 451
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      сьогодні , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 1161
      "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      сьогодні , 19:00 "Чорна" готівка досить активно використовується на виборах, – голова КВУ
      Наталя Ромашова 285
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук