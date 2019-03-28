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      Росія затіяла масштабні військові навчання у Криму

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      Росія провела в анексованому Криму масштабні навчання десантників
      Росія провела в анексованому Криму масштабні навчання десантників / Ілюстративне фото, ТАСС

      Напередодні президентських виборів в Україні російські окупанти у Криму влаштували масштабні військові тренування. Участь у них взяли десантно-штурмові і артилерійські полки сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії.

      Десантники разом з військовими з Чорноморського флоту з 25 по 27 березня відпрацьовували спільні маневри на землі, воді і в повітрі, повідомляють "Крим.Реалії".

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      У міноборони Росії повідомляють, що у навчаннях брали участь півтори тисячі десантників. Окрім того, окупанти залучили 300 одиниць важкої військової техніки.

      Зазначимо, окупанти заявили, що "одним з найбільш видовищних епізодів" стала висадка з бойових десантних кораблів з "метою захоплення і знищення пунктів управління умовного противника".

      За 5 років анексії Криму Росія зуміла перетворити півострів на велетенську військову базу. Зокрема, кількість своїх військових у Криму за цей час РФ збільшила майже втричі: з 12 до 32 тисяч осіб.

      Окрім того, українські спецслужби повідомляють про кремлівські схеми із залученням окупованого півострова на виборах президента України.

      Вони зафіксували стійку тенденцію до збільшення кількості осіб, що перетинають лінію розмежування в бік України для голосування на президентських виборах. Окупанти намагатимуться скупити та вивезти на материкову Україну документи українського зразка, які посвідчують особу. Їх нібито видали жителям Криму до березня 2014 року.


      Як відбуватимуться вибори президента України 

      Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини України Новини політики Зброя Новини Криму Анексія Криму Новини Росії
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