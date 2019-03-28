Россия затеяла масштабные военные учения в Крыму

Накануне президентских выборов в Украине российские оккупанты в Крыму устроили масштабные военные тренировки. Участие в них приняли десантно-штурмовые и артиллерийские полки седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии России.

Десантники вместе с военными из Черноморского флота с 25 по 27 марта отрабатывали совместные маневры на земле, воде и в воздухе, сообщают "Крым.Реалии".

Читайте также: Россия разместила в Крыму самолеты, способные ядерным ударом "уничтожить любую цель в Европе"

В Минобороны России сообщают, что в учениях принимали участие полторы тысячи десантников. Кроме того, оккупанты привлекли 300 единиц тяжелой военной техники.

Отметим, оккупанты заявили, что "одним из самых зрелищных эпизодов" стала высадка из боевых десантных кораблей с "целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".

За 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в гигантскую военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти втрое: с 12 до 32 тысяч человек.

Кроме того, украинские спецслужбы сообщают о кремлевских схемах с привлечением оккупированного полуострова на выборах президента Украины.

Они зафиксировали стойкую тенденцию к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для голосования на президентских выборах. Оккупанты пытаться скупить и вывезти на материковую Украину документы украинского образца, удостоверяющие личность. Их якобы выдали жителям Крыма до марта 2014 года.



Как будут проходить выборы президента Украины

Что известно об аннексии Крыма Россией?​

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.