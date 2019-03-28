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      Россия затеяла масштабные военные учения в Крыму

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      Россия провела в аннексированном Крыму масштабные учения десантников
      Россия провела в аннексированном Крыму масштабные учения десантников / Иллюстративное фото, ТАСС

      Накануне президентских выборов в Украине российские оккупанты в Крыму устроили масштабные военные тренировки. Участие в них приняли десантно-штурмовые и артиллерийские полки седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии России.

      Десантники вместе с военными из Черноморского флота с 25 по 27 марта отрабатывали совместные маневры на земле, воде и в воздухе, сообщают "Крым.Реалии".

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      В Минобороны России сообщают, что в учениях принимали участие полторы тысячи десантников. Кроме того, оккупанты привлекли 300 единиц тяжелой военной техники.

      Отметим, оккупанты заявили, что "одним из самых зрелищных эпизодов" стала высадка из боевых десантных кораблей с "целью захвата и уничтожения пунктов управления условного противника".

      За 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в гигантскую военную базу. В частности, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти втрое: с 12 до 32 тысяч человек.

      Кроме того, украинские спецслужбы сообщают о кремлевских схемах с привлечением оккупированного полуострова на выборах президента Украины.

      Они зафиксировали стойкую тенденцию к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для голосования на президентских выборах. Оккупанты пытаться скупить и вывезти на материковую Украину документы украинского образца, удостоверяющие личность. Их якобы выдали жителям Крыма до марта 2014 года.


      Как будут проходить выборы президента Украины

      Что известно об аннексии Крыма Россией?​
      В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".

      16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.

      Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
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