Россия готовится перебросить ядерные боеприпасы в Крым
Российская Федерация отрабатывает перемещение ядерных боеприпасов на территорию оккупированного Крыма.
Пресс-служба военной разведки сообщила, что Россия хочет подготовить ядерные боеприпасы к боевому применению.
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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сказал, что ведомство уже фиксировало проведение учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма.
По словам Скибицкого, Россия на территории Южного военного округа формирует еще одну ракетную бригаду. Она будет иметь на вооружении ракетные комплексы "Искандер" и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.
К слову, в январе страна-агрессор примерно в 430 километрах от российско-украинской границы развернула ракеты и пусковые установки "Искандер", имеющие радиус действия до 500 километров.
В чем опасность ракетного комплекса "Искандер"?"Искандер" – это оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения боевыми частями в обычном снаряжении малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника.
Наиболее вероятные цели:
• средства огневого поражения (ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия)
• средства противоракетной и противовоздушной обороны;
• самолеты и вертолеты на аэродромах; командные пункты и узлы связи;
• важнейшие объекты гражданской инфраструктуры.