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      Росія готується перекинути ядерні боєприпаси в Крим

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      Росія готується перекинути ядерні боєприпаси в Крим
      Росія готується перекинути ядерні боєприпаси в Крим / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація відпрацьовує переміщення ядерних боєприпасів на територію окупованого Криму.

      Прес-служба військової розвідки повідомила, що Росія хоче підготовувати ядерні боєприпаси до бойового застосування. 

      Читайте також: Росія розмістила в Криму літаки, здатні ядерним ударом "знищити будь-яку ціль у Європі"

      Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький сказав, що відомство вже фіксувало проведення навчань у підрозділах, які залучаються до транспортування ядерних боєприпасів з території РФ на територію окупованого Криму.

      За словами Скібіцького, Росія на території Південного військового округу формує ще одну ракетну бригаду. Вона матиме на озброєнні ракетні комплекси "Іскандер" та нові крилаті ракети збільшеного радіуса дії, які можуть бути оснащені ядерною бойовою частиною.

      До слова, у січні країна-агресор приблизно у 430 кілометрах від українсько-російського кордону розгорнула ракети та пускові установки "Іскандер", що мають радіус дії до 500 кілометрів.

      У чому небезпека ракетного комплексу "Іскандер"?"Іскандер" – це оперативно-тактичний ракетний комплекс призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площадних цілей у глибині оперативної побудови військ противника.

      Найбільш ймовірні цілі:
      • засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія);
      • засоби протиракетної та протиповітряної оборони;
      • літаки та вертольоти на аеродромах; командні пункти та вузли зв'язку;
      • найважливіші об'єкти цивільної інфраструктури.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія Зброя
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