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      Росія розмістила в Криму літаки, здатні ядерним ударом "знищити будь-яку ціль у Європі"

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      Російські Ту-22М3М розмістили в окупованому Криму
      Російські Ту-22М3М розмістили в окупованому Криму / Ілюстративне фото

      Модернізовані літаки Ту-22М3М з потужним озброєнням – ракетами класу "повітря-земля" – окупаційна російська влада відтепер, з березня 2019 року, базує в Криму.

      Про це повідомив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, інформує російський "Інтерфакс". За словами чиновника, це "літаки ракетоносної авіації, які проходять глибоку модернізацію і здатні своїм озброєнням знищити будь-яку ціль в Європі".

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      Яку ще зброю Росія розмістила в Криму?

      Колега Шаманова, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Росія, крім Ту-23М3М, додатково розмістила на анексованому півострові:

      – оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М,
      – зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, 
      – самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси наземного базування Бук-М2 та Панцир-С1.

      Бондарєв переконаний, що тепер Росія в Криму має усі необхідні "універсальні засоби для ударів по всіх типах цілей на відстанях у тисячі кілометрів".

      Що відомо про Ту-23М3М та яку вони несуть небезпеку?• Літак Ту-22М3М здатен нести на борту чотири ракети "Кинжал" класу "повітря-земля".
      • Дальність польоту таких ракет – до двох тисяч кілометрів (відстань від Севастополя до Берліна – 2 тисячі 140 кілометрів).
      • Ракети вважаються майже невидимими для сучасних систем протиповітряної оборони.
      • Однієї ракети достатньо, щоб знищити, наприклад, корабель будь-якого класу.
      • Також Ту-22М3М може мати на озброєнні ракети Х-101 або Х-102 з ядерною боєголовкою. 

      Як Росія посилила свої війська у регіоні Чорного моря?

      – Чорноморський флот отримав кілька нових бойових кораблів,
      – підводний флот поповнили шість підводних човнів з крилатими ракетами "Калібр",
      – створено додатковий окремий армійський корпус,
      – збільшено чисельність берегової охорони, розвідки, артилерійських частин,
      – посилено підрозділи протиповітряної оборони, інженерного і тилового забезпечення,
      – розпочнеться будівництво під Севастополем радіолокаційної станції системи попередження про ракетний напад.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Зброя Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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