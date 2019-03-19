Росія розмістила в Криму літаки, здатні ядерним ударом "знищити будь-яку ціль у Європі"

Модернізовані літаки Ту-22М3М з потужним озброєнням – ракетами класу "повітря-земля" – окупаційна російська влада відтепер, з березня 2019 року, базує в Криму.

Про це повідомив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, інформує російський "Інтерфакс". За словами чиновника, це "літаки ракетоносної авіації, які проходять глибоку модернізацію і здатні своїм озброєнням знищити будь-яку ціль в Європі".

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Яку ще зброю Росія розмістила в Криму?

Колега Шаманова, голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв заявив, що Росія, крім Ту-23М3М, додатково розмістила на анексованому півострові:

– оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М,

– зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400,

– самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси наземного базування Бук-М2 та Панцир-С1.

Бондарєв переконаний, що тепер Росія в Криму має усі необхідні "універсальні засоби для ударів по всіх типах цілей на відстанях у тисячі кілометрів".

Що відомо про Ту-23М3М та яку вони несуть небезпеку?• Літак Ту-22М3М здатен нести на борту чотири ракети "Кинжал" класу "повітря-земля".

• Дальність польоту таких ракет – до двох тисяч кілометрів (відстань від Севастополя до Берліна – 2 тисячі 140 кілометрів).

• Ракети вважаються майже невидимими для сучасних систем протиповітряної оборони.

• Однієї ракети достатньо, щоб знищити, наприклад, корабель будь-якого класу.

• Також Ту-22М3М може мати на озброєнні ракети Х-101 або Х-102 з ядерною боєголовкою.

Як Росія посилила свої війська у регіоні Чорного моря?

– Чорноморський флот отримав кілька нових бойових кораблів,

– підводний флот поповнили шість підводних човнів з крилатими ракетами "Калібр",

– створено додатковий окремий армійський корпус,

– збільшено чисельність берегової охорони, розвідки, артилерійських частин,

– посилено підрозділи протиповітряної оборони, інженерного і тилового забезпечення,

– розпочнеться будівництво під Севастополем радіолокаційної станції системи попередження про ракетний напад.